Wahlkampf-Satz von Biden geklaut? Neuer Vorwurf gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock

Sie reißen nicht ab: die Diskussionen um die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Nach Debatten um ihren akademischen Werdegang und vergessenen Nebeneinkünften nun ein möglicherweise geklauter PR-Satz von Joe Biden.

Wenige Monate vor der Bundestagswahl 2021 sieht sich die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, erneut mit einem Vorwurf konfrontiert. Kürzlich erst war die Diskussion um ihren akademischen Werdegang an der Uni in Hamburg und der London School of Economics and Political Science entbrannt, ob sie Völkerrechtlerin ist oder nicht. Auch gab es mediale Aufmerksamkeit wegen nachgemeldeter Nebeneinkünfte. Nun ein weiterer Fall um die Grünen-Kanzlerkandidatin. Diesmal geht es um einen offenbar von US-Präsident Joe Biden kopierten und adaptierten Satz, den dieser in seiner Bewerbung zur Präsidentschaftskandidatur in den USA verwendet hatte.

Auf der Website der Grünen-Vorsitzenden Baerbock gibt es auch eine einstellbare englische Version der Seite. Dort berichtet die Kanzlerkandidatin der Grünen im ersten Absatz in einem von ihr unterschriebenen Statement über ihre politischen Ziele. Während sie über eine „existentielle Bedrohung für unsere Welt“ durch die Klimakrise und von einem „schwindenden Vertrauen in die Demokratie“ schreibt, heißt es weiter: „We urgently need to embrace greater ambition on an epic scale to meet the scope of the problems.“ – („Wir müssen dringend gesteigerten Ehrgeiz in epischen Ausmaßen entwickeln, um der Größe dieser Probleme gerecht zu werden.“)

Ein griffiger PR-Satz. Doch ist er von ihr selbst? Der Satz ist dem Plagiatsprüfter Dr. Stefan Weber aufgefallen, der über Twitter mitteilte, dass Annalena Baerbock eine Formulierung verwendet habe, die zuvor schon 2019 (siehe Bericht der „Washington Post“) vom damaligen US-Senator Joe Biden verwendet worden sei als dieser über seine Klima-Pläne berichtete und die auch auf dessen Website zu finden ist: „(…) the United States urgently needs to embrace greater ambition on an epic scale to meet the scope of this challenge (…)“ – („Die Vereinigten Staaten müssen dringend gesteigerten Ehrgeiz in epischen Ausmaßen entwickeln, um der Größe dieser Herausforderung gerecht zu werden.“).

Die Plagiatsprüfer merkten auf Twitter an: „Links ein gewisser Joe #Biden erstmals 2019. Rechts eine gewisse Annalena Baerbock heute auf ihrer Website. Das ist sicher nur eine zufällige Wording-Identität. Oder die Anführungszeichen wurden vergessen. Leserfund!“

#PLAGIATSJÄGER TRIFFT #BAERBOCK. Links ein gewisser Joe #Biden erstmals 2019. Rechts eine gewisse Annalena Baerbock heute auf ihrer Website. Das ist sicher nur eine zufällige Wording-Identität. Oder die Anführungszeichen wurden vergessen. Leserfund! pic.twitter.com/IyTDxmcObh — plagiatsgutachten.com (@antiplag) May 21, 2021



(sm)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!