Weihnachtsvorlesung: Hans-Werner Sinn am 12. Dezember in München

„Schwarze Schwäne – Krieg, Inflation und ein energiepolitischer Scherbenhaufen“ ist der Titel der diesjährigen Weihnachtsvorlesung des langjährigen Präsidenten des ifo Instituts, Hans-Werner Sinn. Wer keinen Platz im Hörsaal findet: eine Online-Übertragung ist vorgesehen.

Seit dem Krisenjahr 2008 hält Hans-Werner Sinn, Emeritus der Ludwig-Maximilians-Universität alljährlich eine öffentliche Weihnachtsvorlesung zu aktuellen Themen der Zeit. In diesem Jahr findet die Vorlesung wieder in Präsenz in der Großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität in München statt.

Am heutigen Montag lädt der Präsident des ifo Instituts, Clemens Fuest, um 18.00 Uhr zu dem wirtschaftspolitischen Vortrag ein. Unter dem Titel „Schwarze Schwäne – Krieg, Inflation und ein energiepolitischer Scherbenhaufen“ wird sich Hans-Werner Sinn zu seinen jüngsten Beobachtungen äußern.

Undenkbare Ereignisse

Als „Schwarze Schwäne“ werden Ereignisse bezeichnet, die bis vor kurzem für undenkbar gehalten wurde. „Unter diese Definition fällt die aktuelle galoppierende Inflation, aber auch die veritable Energiekrise, die eine grundlegende Revision des Modells der grünen Transformation der Wirtschaft verlangt“, schreibt das ifo Institut in seiner Ankündigung.

Staatskrisen wegen ausufernder Staatsschulden wie in Großbritannien gelten ebenfalls als solche Ereignisse:

Die Zeit des Free Lunch, als die Staaten und ihre Notenbanken sich scheinbar schadlos in beliebigem Umfang Geld zur Überwindung der Knappheit drucken konnten, ist vorbei.“

Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es Gelegenheit zu Fragen aus dem Plenum. Das ifo Institut und das Center for Economic Studies betreuen diese Veranstaltung der LMU München organisatorisch. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft unterstützt einen Weinempfang im Lichthof der Universität.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Live-Übertragung gibt es ab 18:00 Uhr auf der Webseite des ifo-Instituts: www.ifo.de/live (il)