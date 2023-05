Weitere Schafe in Bayern von Braunbär gerissen

Ein Braunbär ist am 30. April in eine Fotofalle im südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen getappt. Foto: -/Bayerische Landesamt für Umwelt/dpa

In Bayern sind weitere Schafe von einem Braunbären gerissen worden. In mehreren Kreisen in Oberbayern und Schwaben wurden Bärenspuren nachgewiesen.

Wie das bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mitteilte, war der Behörde am 15. Mai aus dem Landkreis Berchtesgadener Land der Verdacht eines Wolfsrisses mit zwei toten Schafen gemeldet worden. Genetische Untersuchungen hätten nun aber ergeben, dass ein Bär die Tiere gerissen habe.

Es werde nun mit österreichischen Experten geklärt, ob es sich um einen am 23. Mai 2023 im Salzburger Land von einem Zug überfahrenen Bären gehandelt haben könnte, hieß es weiter. Bereits im April hatte im Landkreis Rosenheim ein Bär zwei Schafe getötet und ein weiteres verletzt, das dann ebenfalls getötet werden musste.

Seither wurden in mehreren Kreisen in Oberbayern und Schwaben Bärenspuren nachgewiesen. Das Landesamt erklärte am Dienstag, aktuelle Hinweise auf einen Braunbären in Oberbayern lägen nicht vor.

Die Behörde wies darauf hin, dass Nutztierhaltern Schäden ersetzt und auch Maßnahmen zum Herdenschutz gefördert würden. (afp)