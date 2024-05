Wetterdienst warnt vor Starkregen und schwerem Gewitter in Köln

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter und schwerem Gewitter in Köln. Aufgrund der langsamen Verlagerungsgeschwindigkeit der Schauer und Gewitter könne es örtlich zu heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen, teilten die Meteorologen am Donnerstag in Offenbach mit.

Vereinzelt und lokal eng begrenzt sei auch extrem heftiger mehrstündiger Starkregen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter wahrscheinlich.

Zudem könnten die Gewitter von Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde (Bft 9) sowie Hagel (bis zwei Zentimeter) oder Hagelansammlungen begleitet sein. Es sind auch Windböen in Nord- und Ostfriesland, an der Ostholsteinischen Küste, im Bayerischen Wald und in der Alpenregion sowie gebietsweise in Sachsen zu erwarten.

Die Unwettergefahr halte bis in die frühen Nachtstunden an und schwäche sich im Laufe der Nacht auf Freitag dann allmählich ab, so der DWD. (dts/red)