Winter in hessischem Landkreis: „Bäume fallen um wie Streichhölzer“

In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland haben Schnee und Glätte vor allem in höheren Lagen auf den Straßen zu gefährlichen Situationen geführt. Besonders ein Landkreis war betroffen, der Rheingau-Taunus-Kreis. Die Feuerwehr berichtet von einer „außergewöhnlichen Lage“. Kreisbrandmeister Michael Ehresmann sagte dpa: „Bäume fallen um wie Streichhölzer.“

Es wurde ein Führungsstab eingerichtet, um die Wetterlage zentral zu koordinieren. Insgesamt waren seit Montagmittag über 350 ehrenamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz in über 130 Einsatzstellen im Rheingau-Taunus-Kreis tätig. Die Leitstelle wurde aufgrund der vielen Notrufe personal deutlich verstärkt.

Schwere Beeinträchtigungen Wie Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst mitteilten, war der gesamte Landkreis nahe Wiesbaden von starkem Schneefall und Wind betroffen. Vielerorts stürzten Bäume wegen der Schneelast um, sodass zahlreiche Straßen gesperrt werden mussten.

Die Polizei berichtete von zwischenzeitlich rund 100 eingeschlossenen Fahrzeugen. Zwischen Kiedrich und Schlangenbad-Hausen konnten 30 Fahrzeuge durch die Feuerwehr befreit werden.

Bei Eltville-Martinsthal wurden 100 Menschen wegen umstürzender Bäume aus ihren Fahrzeugen geholt und bei einer örtlichen Firma untergebracht. In der Kreisstadt Bad Schwalbach saßen etwa 30 Schüler in einer Schule fest. In der Gemeinde Schlangenbad fiel dem Strom aus.

Am besten zu Hause bleiben

Bis Dienstagmorgen war keine Besserung in Sicht. Die Straßen zwischen Wiesbaden und Untertaunus sowie Rheingau und Untertaunus blieben vorerst gesperrt, da hier weiterhin Bäume umstürzten. Die Behörden richteten einen „dringenden Appell“ an die Bewohner, am Dienstag möglichst zuhause zu bleiben.

Die meisten Schulen im Rheingau-Taunus-Kreis haben für Dienstag Distanzunterricht angeordnet. Viele Straßen blieben weiterhin gesperrt. Auch vor einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs durch auf Gleise umgestürzte Bäume wurde gewarnt.

Auch in anderen Gegenden, etwa in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und im Saarland, sorgten Schnee und Eis am Montag für Probleme. Insbesondere wurden vielerorts Verkehrsunfälle auf glatten Straßen gemeldet.

Im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg starb ein 71-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer schneeglatten Fahrbahn. Die Polizei berichtete mehrfach von beteiligten Autos mit Sommerreifen und wies auf die damit verbundenen Gefahren hin. (afp)