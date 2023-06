Wirtschaftsminister Habeck: „Lebensmittelpreise gehen deutlich runter“

Die Statistiken und auch der Blick auf den Einkaufs-Bon besagen das Gegenteil. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert: „Die Preise werden weiter steigen.“ Ein Kommentar.

Dass Robert Habeck in Büßerhaltung mit zerknirschtem Gesichtsausdruck am Sonntagabend vor Anne Will bei ihrem Fernseh-Talk saß, kann nicht an Anne Will liegen. Denn von der Moderatorin droht keine Gefahr im Gespräch. Will gibt, mit ernster Miene zwar, dem Bundeswirtschaftsminister im Einzelgespräch 40 Minuten lang umfassende Gelegenheit, sich zu erkläre…