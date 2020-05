Wissenschaftler wehren sich gegen „Anti-Drosten-Kampagne“

Die Rufe nach Öffnung der Schulen werden lauter. Nun sorgt die "Bild" für erhitzte Gemüter zu diesem Thema. Sie titelt: "Fragwürdige Methoden: Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch - Wie lange weiß der Star-Virologe schon davon?"

Schwer wiegen die Vorwürfe gegen den Berliner Charité-Virologen Christian Drosten. Er „lag mit seiner wichtigsten Corona-Studie komplett daneben“, heißt es in einem Artikel in der „Bild“. Dass Kinder genauso ansteckend sein können wie Erwachsene, sei das Fazit dieser Studie gewesen. Der Entschluss: „Aufgrund dieser Ergebnisse müssen wir vor einer unbegrenzten Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten in der gegenwärtigen Situation warnen.“

Mehrere Wochen nach der Veröffentlichung der Studie gerate Drosten „immer stärker in die Kritik“, schreibt der Bild-Autor weiter. Wissenschaftler aus mehreren Ländern würden den Charité-Forschern vorwerfen „unsauber gearbeitet zu haben – mit verhängnisvollen Konsequenzen“.

Dazu führt „Bild“ Statements von Wissenschaftlern an, die diese Drosten-Studie hinterfragen. So soll Leonhard Held, Professor vom Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich die Aussagekraft der Drosten-Studie kritisiert haben mit den Worten: „Die Erkenntnisse müssen mit einiger Vorsicht interpretiert werden.“

Auf „Ungereimtheiten in der Drosten-Studie“ hätte auch der Statistik-Professor Dominik Liebl von der Bonner Universität hingewiesen.

Letztlich ging nach „Bild“-Meinung auch der Wirtschaftsprofessor Jörg Stoye von der renommierten Cornell University in New York „hart mit der Drosten-Studie ins Gericht“. Er sehe keinen Beleg dafür, dass Schulen weiter geschlossen bleiben sollten. „Es gibt viele gute Argumente gegen eine schnelle Wiedereröffnung der Schulen, aber die Charité-Studie trägt nichts dazu bei“, zitiert Bild Stoyes Worte als „bitteres Fazit“.

„Tendenziöse Berichterstattung“

Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen sollte Drosten binnen einer Stunde gegenüber „Bild“ abgeben. Kurzerhand veröffentlichte der Charité-Professor die Mailanfrage der „Bild“ auf Twitter:

Interessant: die #Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun. pic.twitter.com/fghG1rdnnq — Christian Drosten (@c_drosten) May 25, 2020

Die Kollegen, die von „Bild“ zitiert wurden, relativierten ihre Aussagen parallel. So schrieb der Bonner Statistik-Professor Dominik Liebl:

„Ich wusste nichts von der Anfrage der BILD und distanziere mich von dieser Art, Menschen unter Druck zu setzen auf das schärfste. Wir können uns mehr glücklich schätzen @c_drosten und sein Team im Wissenschaftsstandort Deutschland zu haben. They saved lifes!“

Der New Yorker Professor Jörg Stoye eröffnete extra einen Twitter-Account. Er wolle kein Teil einer „Anti-Drosten-Kampagne“ sein. Er stand und steht in keinerlei Kontakt zur „Bild“ und habe höchsten Respekt vor Drosten:

Zitat aus meinem Aufsatz: „I emphasize that I do not suggest any intent.” (Ich betone, dass ich keine Absicht unterstelle.) Dieser Satz stand schon immer drin und aus gutem Grund. Bitte mitzitieren! — Joerg Stoye (@JoergStoye) May 25, 2020

Studie fordert mehr Daten zur Viruslast

In seiner Studie hatte das Team um Drosten darauf hingewiesen, dass Kinder in den klinischen Studien unterrepräsentiert seien und aufgrund milder oder fehlender Symptome seltener diagnostiziert werden. Eine Schätzung auf der Grundlage der Anzahl der symptomatischen Einweisungen in ein spezialisiertes Kinderkrankenhaus gehe davon aus, dass Tausende pädiatrischer Fälle in der Frühphase des Wuhan-Ausbruchs unbeachtet blieben, zu einem Zeitpunkt, zu dem nur ca. 10.0000 erwachsene Patienten registriert wurden.

Laut der Drosten-Studie stieg die Viruslast mit dem Alter der untersuchten Patienten an. Da sich die Tests überwiegend nach den Symptomen richteten, deute dies darauf hin, dass Kinder mit Atemwegssymptomen und Fieber weniger wahrscheinlich an einer akuten SARS-CoV-2-Infektion leiden würden als Erwachsene. Allerdings bedeutet das nicht, dass Kinder sich seltener infizieren würden. Es gebe Gründe, die dagegensprechen, dass Kinder eine erwachsenenähnliche Infektiösität aufweisen. Aber es gebe auch Argumente, die für eine Übertragung sprechen.

Insoweit empfahl das Drosten-Team, mehr Daten zur Viruslast von Testlabors zu sammeln, um robustere statistische Beurteilungen und eine unabhängige Bestätigung der vorliegenden Ergebnisse zu erreichen. Aufgrund des Fehlens jeglicher statistischer Beweise für eine andere Viruslast bei Kindern warnten die Wissenschaftler vor einer unbegrenzten Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]