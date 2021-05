Würdigung durch Steinmeier – Giffey offiziell als Bundesfamilienministerin entlassen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) spricht zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (2.v.r.), der SPD-Politikerin Franziska Giffey (2.v.l.) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht bei der offiziellen Entlassungs- und Ernennungszeremonie im Präsidentenpalais Bellevue in Berlin am 20. Mai 2021, einen Tag nachdem Giffey wegen Plagiatsvorwürfen in ihrer Doktorarbeit von ihrem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zurückgetreten ist. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images