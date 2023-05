Zahl der Flüchtlinge über Belarus steigt wieder – darunter zahlreiche Ägypter

An der polnischen Grenzmauer warten Migrantenfamilien aus Syrien und dem Irak auf der belarussischen Seite auf die Gelegenheit, nach Polen einreisen zu können. Foto: Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images

Die Zahl der Asylsuchenden, die über das osteuropäische Land in die EU streben, nimmt wieder zu. Die Politik befürchtet Verhältnisse wie 2021.

In der EU wächst die Furcht vor einer Neuauflage der Verhältnisse des Jahres 2021. Damals hatten sich an der Grenze zwischen Belarus und der Staatengemeinschaft dramatische Szenen abgespielt. Mehr als 10.000 Schutzsuchende campten bei niedrigen Temperaturen in Wäldern und warteten auf ihre Chance zum Durchbruch. Auch in diesem Jahr versuche…