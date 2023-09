ZDF-Politbarometer: CDU weiter stärkste Kraft in Hessen

Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Hessen: Nancy Faeser (SPD) und Boris Rhein (CDU). Foto: Boris Roessler/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) möchte gerne Ministerpräsidentin in Hessen werden. Doch die Umfragewerte der Sozialdemokraten dürften ihr momentan wenig Hoffnung machen.

Die in Hessen regierende CDU bleibt gut vier Wochen vor der Landtagswahl laut einer Umfrage die beliebteste Partei im Land. Nach dem ZDF-Politbarometer vom Freitag kämen die Christdemokraten auf 30 Prozent der Stimmen, wenn an diesem Sonntag gewählt würde. Die mitregierenden Grünen und die oppositionelle SPD erreichten beide jeweils 19 Prozent. Die AfD läge laut Umfrage bei 16 und die FDP bei 6 Prozent. Die Linke würde mit 3 Prozent den Einzug ins Parlament in Wiesbaden verpassen.

Mit diesem Ergebnis der Forschungsgruppe Wahlen hätte das amtierende schwarz-grüne Bündnis derzeitig weiter eine Mehrheit. CDU und Grüne regieren Hessen seit fast einem Jahrzehnt. Denkbar wäre der Umfrage zufolge auch eine große Koalition von CDU und SPD. Für eine Ampel-Regierung mit SPD, Grünen und FDP würde es knapp nicht reichen.

Im Vergleich zu einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des privaten Radiosenders Hit Radio FFH und der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vor zwei Wochen verschlechtern sich CDU und SPD um jeweils einen Prozentpunkt. Die Grünen und die AfD würden sich dagegen um je einen Punkt verbessern.

42 Prozent der Befragten noch nicht sicher

Auffällig bleibt auch beim neuen ZDF-Politbarometer: In Hessen wissen 42 Prozent der Befragten noch nicht sicher, wen und ob sie am 8. Oktober wählen wollen. Bei der letzten Landtagswahl 2018 hatten die Christdemokraten 27,0 Prozent, Grüne und SPD jeweils 19,8, die AfD 13,1, die FDP 7,5 und die Linke 6,3 Prozent erreicht.

Wer wäre laut der neuen Umfrage der gewünschte Mann oder die Frau an der Spitze der hessischen Landesregierung? Mit 42 Prozent liegt der amtierende CDU-Ministerpräsident Boris Rhein vor seinem grünen Koalitionspartner und Herausforderer, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, den sich 31 Prozent der Befragten als Regierungschef wünschen. Deutlich größer ist der Vorsprung von Rhein vor der SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser: Im Vergleich zur amtierenden Bundesinnenministerin, für die sich 26 Prozent entscheiden, wollen 50 Prozent weiter Rhein in der Staatskanzlei in Wiesbaden sehen.

Faeser für eine SPD-geführte Ampel

Eine Wiederauflage der schwarz-grünen Regierung fänden allerdings 49 Prozent der Befragten schlecht und nur 29 gut (egal: 18 Prozent). Auch eine große Koalition aus CDU und SPD stößt auf deutlich mehr Ablehnung (52 Prozent) als Zustimmung (26 Prozent, egal: 19). Noch reservierter sähen die Hessen laut Umfrage ein Ampel-Bündnis – egal, ob unter Führung der Grünen (schlecht: 65 Prozent, gut: 21, egal: 10) oder der SPD (schlecht: 61 Prozent, gut: 21, egal: 14).

Faeser hatte sich kürzlich für eine SPD-geführte Ampel in Hessen ausgesprochen. Sie steht aktuell wegen ihrer Abberufung von Arne Schönbohm von der Spitze des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Herbst 2022 unter Druck. Ihr wird vorgeworfen, dabei ohne triftige Gründe gehandelt zu haben. Sie weist dies entschieden zurück.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut gibt eine statistische Fehlertoleranz von zwei bis drei Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang. (dpa/dl)