Ziemiak zu CDU-Hauptgegnern: Grüne spalten Stadt und Land – AfD inszeniert sich als „Opfer der Eliten“

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Grünen und die AfD zu den Hauptgegnern seiner Partei erklärt und wirft beiden Parteien vor, das Land zu spalten.

Die Union habe „aus ganz unterschiedlichen Gründen“ Wähler an beide Parteien verloren, schreibt Ziemiak in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenmagazin Focus. CDU und CSU müssten deshalb die Auseinandersetzung mit Grünen und AfD suchen „und aktiv um Deutschlands Zukunft ringen“, so der CDU-Generalsekretär weiter.

Grüne spielen Stadt und Land gegeneinander aus

Er warf den Grünen vor, sie wollten den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. „Wer wie die Grünen den städtischen Lifestyle überall verordnen will, spielt Stadt und Land gegeneinander aus und gefährdet den Zusammenhalt“, sagte Ziemiak dem Nachrichtenmagazin.

Der „moralische Absolutheitsanspruch“ der Grünen bei Themen wie Klima, Landwirtschaft oder Tierschutz sei „Ausdruck eines Dirigismus, der nicht zu unserem Konzept von Freiheit und Verantwortung des Einzelnen passt“, so der CDU-Politiker weiter.

„AfD Opfer der Eliten“

Der AfD warf der CDU-Generalsekretär vor, Empörung zu befeuern, Konflikte zu schüren und sich als „Opfer der Eliten“ darzustellen.

Angesichts dieser Entwicklungen seien CDU und CSU als einzig verbliebene Volksparteien „noch nie so wichtig wie heute“, sagte Ziemiak dem Nachrichtenmagazin Focus. Ziel der Union sei es, Brücken in einer immer stärker polarisierten Gesellschaft zu bauen. (dts)