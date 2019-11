Britische Abgeordnete warnen vor „alarmierendem“ Einfluss Chinas auf Hochschulen

Eine Gruppe britischer Abgeordneter hat vor einem „alarmierenden“ Einfluss Chinas auf Universitäten in Großbritannien gewarnt und das Außenministerium zum Einschreiten aufgefordert. Die Hochschulen müssten „potenzielle Gefährdungen der akademischen Freiheit“ in Betracht ziehen, wenn sie internationale Partnerschaften eingehen, wie es in einem Bericht des Außenausschusses hieß.

Sie hätten „alarmierende Beweise über das Ausmaß des chinesischen Einflusses“ auf britische Universitäten, schrieben die Abgeordneten des Außenausschusses in ihrer 25-seitigen Analyse. Trotz der zunehmenden Bedrohung gäbe es „starke Anzeichen“ dafür, dass das britische Außenministerium die Gefahr nicht als Priorität behandle – was aber nötig sei. Regierung und Universitäten sollten demnach gemeinsame Strategien gegen den Einfluss von Autokratien auf britische Hochschulen entwickeln.

In dem Report geben die Abgeordneten mehrere Beispiele konkreter Vorfälle. Unter anderem habe Christopher Hughes, Professor an der London School of Economics, ausgesagt, chinesische Studenten in London dabei beobachtet zu haben, wie sie sich an Aktivitäten gegen die Demokratie-Proteste in Hongkong beteiligten. (afp)