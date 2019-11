Ermittlungen zu brisantem Video: Serbiens Präsident wirft Russland Spionage vor

Die serbischen Behörden haben Ermittlungen nach der Veröffentlichung eines brisanten Videos mit einem mutmaßlichen russischen Agenten eingeleitet. In dem Video sei der russische Geheimdienstmitarbeiter Georgi Kleban zu sehen, wie er auf einem Parkplatz in Serbien einem anderen Mann eine Plastiktüte mit Geld übergibt, bestätigte am Mittwochabend ein Vertreter des serbischen Geheimdienstes BIA im öffentlichen Fernsehsender RTS.

Bei dem Empfänger des Geldes handelt es sich serbischen Medien zufolge um einen serbischen Geheimdienstmitarbeiter. Der russische Agent war demnach ein bis Juni in Belgrad arbeitender Diplomat.

Der Geheimdienst BIA leitete nach Angaben seines Vertreters Relja Zeljski interne Ermittlungen ein, um die Hintergründe des Geschehens aufzuklären. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic berief für Donnerstag eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Vucic wird am 4. Dezember zu Gesprächen in Moskau erwartet.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die russische Regierung habe keine Kenntnis über den Vorgang. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die „brüderliche“ Beziehung zwischen Moskau und Belgrad dadurch nicht beeinträchtigt werde. Serbien und Russland sind traditionell enge Verbündete. (afp)