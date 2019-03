LIVE: „Gelbwesten“ in Paris – Zusammenstöße mit der Polizei – Plünderungen an der Champs-Elysées

Bei neuen Protesten der französischen „Gelbwesten“-Bewegung haben sich Demonstranten und Polizei in Paris Auseinandersetzungen geliefert. Die Polizei ging am Samstagmorgen mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten vor. Ein Mannschaftswagen der Polizei wurde angegriffen, Demonstranten errichteten Barrikaden. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 20 Menschen festgenommen.

Am Rande der Proteste kam es zu Plünderungen, Demonstranten plünderten am Samstag Geschäfte an der Luxus-Einkaufsstraße Champs-Elysées, wie ein AFP-Reporter beobachtete. Auf dem Place de l’Etoile warfen maskierte und schwarz gekleidete Demonstranten Pflastersteine in Richtung der Polizisten.

Die „Gelbwesten“ verlangen endlich die Umsetzung ihrer Forderungen. Auf der Facebook-Seite „Akt 18 – Ultimatum – Ganz Frankreich nach Paris“ stellen die Protestierenden dem Präsidenten ein Ultimatum und verlangen die Umsetzung ihrer Forderungen.

„Am Samstag müssen sie damit klarkommen, sie werden die Folgen von 17 Wochen Verarsche zu spüren bekommen“, schreiben die „Gelbwesten“. Und weiter: „Es ist mir scheißegal. [Ich werde den Leuten nicht mehr sagen]: „Bleib ruhig“, warnt Maxime Nicolle in einem seiner Live-Streams. In einem weiteren Post schreibt er, dass „was passieren wird, wird passieren“. Und: „Ich werde nicht zur Gewaltlosigkeit aufrufen, ich werde nicht zur Gewalt aufrufen.“

RT berichtet LIVE aus Paris:



Demonstranten wollen sich vereinigen Geplant ist offenbar auch eine Vereinigung verschiedener Demonstrationen: Ein Solidaritätsmarsch gegen Polizeigewalt und eine Klimademonstration sollen sich morgen mit den „Gelbwesten“-Kundgebungen vereinen.

Die „Gelbwesten“ hatten für Samstag zu einem Marsch auf Paris aufgerufen, mit dem sie neue Stärke demonstrieren wollen. Die Regierung versetzte die Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft.

Am Freitag endete offiziell der Bürgerdialog, den Präsident Emmanuel Macron als Antwort auf die Proteste ins Leben gerufen hatte. Erste Ergebnisse will der Staatschef im April präsentieren. Die Demonstranten fordern Steuersenkungen und mehr soziale Gerechtigkeit. (afp/ks)