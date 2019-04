Papst Franziskus bittet Greta Thunberg in Rom: „Bete für mich“

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Papst Franziskus in Rom getroffen. Auf dem Petersplatz fand die allwöchentliche Generalaudienz statt.

Die 16-Jährige hielt dem Pontifex bei der kurzen Begegnung nach der Generalaudienz einen Zettel mit einer Aufforderung zum Klima-Streik entgegen („Join the Climate Strike“), wie Bilder zeigten.

Die junge Schwedin ist für ihre Schulstreiks unter dem Motto „Fridays for Future“ bekannt geworden – mittlerweile gehen Menschen in der ganzen Welt freitags auf die Straße. Seit Monaten protestieren auch in Deutschland Schüler und Aktivisten.

„Bete für mich“

Bei ihrer Begegnung in Rom reichten sich Greta und der Papst die Hände. „Er war sehr freundlich. Er lächelte und lachte die ganze Zeit“, sagte Thunberg der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“.

Ich habe ihm dafür gedankt, dass er für das Klima kämpft.“

Der Papst wiederum habe Thunberg zum Weitermachen ermuntert und sie aufgefordert für ihn zu beten. Auch Gretas Vater, der Schauspieler Svante Thunberg, richtete Dankworte an den Papst.

Im Rahmen ihrer Reise nach Italien will die 16-Jährige auch den Senat und das Abgeordnetenhaus in Rom besuchen und an Karfreitag – kein Feiertag in Italien – an einem Schulstreik in Rom teilnehmen. (dpa/sk)