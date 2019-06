Politik » Europa Griechischer Präsident löst Parlament in Athen offiziell auf – Neuwahlen am 7. Juli

Der griechische Staatspräsident Pavlopoulos hat den Antrag auf eine vorzeitige Auflösung des Parlaments in Athen angenommen. Neuwahlen soll es am 7. Juli geben. Ministerpräsident Tsipras geht mit schlechten Umfragewerten in den Wahlkampf.