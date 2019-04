Internetnutzer sehen Heilige in den Flammen von Notre-Dame

Lesley Rowan (38), eine schottische Mutter, schrieb per Twitter, dass sie die Figur Jesu Christi in den Flammen der brennenden Kathedrale gesehen hätte. Das löste eine Welle von Reaktionen in den sozialen Netzwerken und eine breite Berichterstattung in der britischen Presse aus.

Viele Medien berichteten am Mittwoch, dem 17. April, dass Rowan, die am Montag in ihrem Haus in Alexandria (West Dunbartonshire) das Feuer beobachtete, plötzlich Jesus in den Flammen sah.

Rowan nutzte das Internet, um ihre Beobachtungen mit anderen zu teilen. „Vielleicht spielt mir meine Wahrnehmung hier einen Streich, Freunde, schaut euch mal dieses Bild genau an und sagt mir, was ihr seht“, schrieb Rowan bei Facebook laut „Daily Mail“.

Mother ’spots Jesus‘ in Notre Dame flames https://t.co/yszZq0L5JH — Daily Mail Online (@MailOnline) 17. April 2019

„Als ich dieses Bild gestern Abend angeschaut habe, war ich wirklich erstaunt darüber, was ich sah“, sagt Rowan laut der „Daily Record“. „Wenn ich es anschaue, sehe ich eine Silhouette von Jesus. Ich sehe wirklich ein lebendiges Bild“, schrieb sie dem Bericht zufolge. „Ich teilte es und bat Bekannte um Rat. Selbst mein Bruder in Australien sagte, es sehe aus wie Jesus.“ Außerdem schrieb sie, „Ich habe das Gefühl, dass es den Menschen in Paris und auf der ganzen Welt in dieser traurigen Zeit Trost geben wird“.

Tragic Notre Dame pics appear to show faces in flames… including Jesus https://t.co/zO49fluQAi — The Sun (@TheSun) 17. April 2019



Laut „The Sun“ schrieb ein Internetnutzer, als er den Beitrag von Rowan sah: „Es sieht aus wie eine Figur von Jesus“ und ein anderer bestätigte: „Ja, ich habe es sofort gesehen – Es ist Jesus!“

James Robert Kessler hat eine ähnliche Beobachtung wie Rowan gemacht. In einer Twitter-Nachricht, schrieb er, dass er das Gesicht von Jesus im Wasserstrahl der Feuerwehr beim Löschen gesehen hat.

Is this the face of Jesus Christ that seemed to appeared with the flames and water as the Cathedral of Notre-Dame was burning? #FoxAndFriends #TheFive pic.twitter.com/LQ54nko2MK — James Robert Kessler (@DaVinici) 15. April 2019

Es gibt auch diejenigen, die die Behauptungen bestreiten, religiöse Persönlichkeiten in den Flammen gesehen zu haben. So schrieb ein Internetnutzer: „Echt?! Erst war das Metallkreuz, das nicht in Brand geraten war, ein ‚Zeichen‘. Jetzt sehen die Menschen Jesus in den Flammen“, schrieb Callum Davies auf Twitter.

Mann sieht leuchtende Figur am Himmel

Die jetzigen Berichte ähneln einer Beobachtung, die ein Italiener im März vom Meer aus machte. Dort sah er das Sonnenlicht durch die Wolkendecke brechen und ihm schien es, als sehe er Jesus leuchtend am Himmel.

Man Sees Image of Jesus Christ Burst Through Clouds In Italy – https://t.co/dCxx01pZdH — Peter Palumbo (@PeterPalumbo1) 24. März 2019



Alfredo Lo Brutto aus Agropoli (Italien) hat dieses Bild oben über dem Meer aufgenommen. Einige haben gesagt, dass es wie die berühmte Statue von Christus dem Erlöser in Rio de Janeiro, Brasilien, aussieht.

„Ich war vom Anblick begeistert. Ich teile nicht oft Fotos übers Internet, aber als ich dieses Foto aufnahm, hatte ich das Gefühl, dass andere Menschen es auch sehen wollen, weil es so schön aussah“, sagte Brutto, laut der Daily Mail.

Blimey!!! Terrific shot!

Alfredo Lo Brutto, from Agropoli, Italy, captured the incredible pictures of the glowing figure standing above the sea while at his home on Friday. pic.twitter.com/hovJ16HXFt — Pippa Ettore (@pettore) 4. März 2019

Feuer von Notre Dame war nach etwa acht Stunden weitgehend gelöscht

Das Feuer in der Kathedrale Notre Dame war nach etwa acht Stunden weitgehend gelöscht. Neben dem Kampf gegen den Zusammenbruch eines der Hauptglockentürme versuchten die Feuerwehrleute, religiöse Relikte und unschätzbare Kunstwerke zu retten. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt.

„Das Schlimmste wurde vermieden“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron den Reportern kurz vor Mitternacht. Außerdem sagte der Präsident: „Wir bauen es zusammen auf. Dies wird zweifellos Teil des französischen Schicksals und unser Projekt für die kommenden Jahre sein „.

Nachdem die Feuerwehrleute über Nacht die letzten Flammen in den Ruinen gelöscht hatten, gaben die französischen Behörden am Dienstag bekannt, dass der Brand wahrscheinlich durch einen Unfall verursacht wurde.

Das Original erschien in Epoch Times (Frankreich) (deutsche Bearbeitung von er)



Originalartikel: Des personnes disent avoir vu des personnages religieux dans les flammes de Notre-Dame