Nach Einknicken Merkels – Kurz will Gelder aus Wiederaufbaufonds der EU nur als rückzahlbare Kredite vergeben

Die Verhandlungen in der EU über den Wiederaufbaufonds werden sich voraussichtlich schwierig gestalten. Nachdem Deutschland und Frankreich sich auf einen 500 Milliarden Euro teuren Fonds aus Krediten, für die die EU-Staaten als Schuldner haften, einigten, wollen Österreich und verschiedene andere Länder verhindern, dass die Gelder als nicht rückzahlbare Haushaltszuschüsse in den hoch verschuldeten EU-Staaten versickern.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz beharrt nach dem deutsch-französischen Vorschlag für einen Corona-Wiederaufbaufonds darauf, dass die EU rückzahlbare Kredite und keine Zuschüsse an Krisenstaaten vergibt. „Wir werden uns weiterhin solidarisch zeigen und Länder, die am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind unterstützen, jedoch muss dies über Kredite erfolgen und nicht über Zuschüsse“, erklärte das Bundeskanzleramt in Wien am Montagabend.

Kurz beriet noch am Abend mit seinen Kollegen aus Dänemark, den Niederlanden und Schweden über den geplanten Wiederaufbauplan. Im Onlinedienst Twitter berichtete er von einem „guten“ Gespräch.

Italien begrüßt deutsch-französische Einigung

Die italienische Regierung begrüßte dagegen den deutsch-französischen Vorschlag. Im Umfeld von Ministerpräsident Giuseppe Conte war von einem „Schritt in die richtige Richtung“ die Rede, auf den Italien „von Anfang an“ gehofft habe.

Deutschland und Frankreich hatten am Montag vorgeschlagen, die Rezession in der EU wegen der Corona-Krise mit einem Wiederaufbaufonds von 500 Milliarden Euro zu bekämpfen. Er solle „die am stärksten betroffenen Sektoren und Regionen“ über Mittel aus dem EU-Haushalt unterstützen, hieß es in einem gemeinsamen Papier. Dazu solle es der EU-Kommission erlaubt werden, auf den Finanzmärkten Kredite im Namen der EU aufzunehmen. Die Länder, die von dem Fonds profitieren, müssten die Gelder nicht zurückzahlen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Staaten mit desolater Haushaltspolitik wollen Gelder nicht zurückzahlen

Der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs hatte der EU-Kommission Ende April den Auftrag gegeben, einen „Wiederaufbauplan“ auszuarbeiten. Ziel ist es, Europas Wirtschaft schnell wieder aus der Rezession zu holen.

Finanzierung und Auszahlungsmodalitäten des Wiederaufbauplans sind aber seit Wochen umstritten. Nördliche EU-Länder lehnten es bisher ab, dass dafür von der EU-Kommission Schulden aufgenommen werden, die dann als nicht rückzahlbare Finanzhilfen an betroffene Staaten weitergereicht werden. Länder wie Frankreich, Italien und Spanien bestanden dagegen auf solche Transferzahlungen, um ihre ohnehin schon große Verschuldung nicht noch weiter zu erhöhen. (afp/al)

