Grünes Licht in Paris für Parlamentsabkommen mit Deutschland

Eine 21-Jährige war in der Nacht zum Mittwoch in ihrem Elternhaus in Worms getötet worden. Ihr 22 Jahre alter Freund sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Am Samstagabend wollen Bürger auf die Straße gehen und einen Trauermarsch in Worms veranstalten. Mehr»