Neujahrsansprache: Johnson will „die 2020er Jahre zu einem Jahrzehnt des Wohlstands und der Chancen“ machen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in seiner Neujahrsansprache angekündigt, nach den Brexit-Querelen ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das Land werde am 31. Januar aus der Europäischen Union ausscheiden, „frei, unseren eigenen Kurs einzuschlagen als souveräne Nation“, sagte Johnson. Er hoffe, dass das Land nach seinem Austritt aus der EU am 31. Januar „geeint voranschreiten“ werde, schreibt „BBC“.

„Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es Millionen von Menschen gibt, die nicht für mich gestimmt haben und vom Ergebnis enttäuscht waren“, sagte Johnson. „Wenn Sie einer von ihnen sind, möchte ich Ihnen versichern, dass ich ein Premierminister für alle sein werde, nicht nur für diejenigen, die für mich gestimmt haben.

Ich weiß, dass Sie dieses Land nicht weniger lieben, nur weil Sie für eine andere Partei gestimmt haben oder bleiben wollten.“

Und eer fügte hinzu, er wünsche sich mehr Wohlstand und gerechtere Chancen als Kennzeichen eines „bemerkenswerten“ neuen Jahrzehnts.

Wir können ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes beginnen, in dem wir zusammenkommen und vereint voranschreiten und dabei das enorme Potenzial des britischen Volkes freisetzen“.

Seine Hauptprioritäten im Jahr 2020 sind unter anderem die Aufstockung der Ressourcen des öffentlichen Gesundheitsdienstes National Health Service, die Verbesserung der Infrastruktur Großbritanniens, die Bekämpfung von Gewalt und Kriminalität sowie der Schutz der Umwelt.

Johnson sagte, er wolle „die 2020er Jahre zu einem Jahrzehnt des Wohlstands und der Chancen“ machen, mit einer „fantastisch anregenden Agenda“.

Am 31. Januar will Großbritannien um 23:00 Uhr aus den EU-Institutionen austreten. Die Verhandlungen über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen haben allerdings noch nicht begonnen. Experten fürchten, dass diese „weitaus härter sein werden als die Verhandlungen über die Bedingungen für den Ausstieg Großbritanniens“.

Doch nicht jeder teilt den Optimismus des britischen Premierministers. EU-Handelskommissar Phil Hogan warnte vor einem Scheitern der anstehenden Verhandlungen über ein Anschlussabkommen zwischen London und Brüssel. (ks/dpa)