Scheidender EU-Wirtschaftskommissar will sich lieber nicht erneut verabschieden

Angesichts der bisherigen Verzögerungen beim Amtsantritt der neuen EU-Kommission hat der scheidende Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici nicht ausgeschlossen, auch im Dezember nochmals an einer Sitzung der Eurogruppe teilzunehmen. Er habe sich schon beim Treffen der Euro-Finanzminister im Oktober verabschiedet, sagte der Franzose am Donnerstag in Brüssel. Nun habe er erneut an einem Eurogruppen-Treffen teilgenommen. Er hoffe auf einen baldigen Amtsantritt der neuen Kommission, „aber wir werden sehen (…) – wer weiß.“

Da mehrere Kandidaten für das Team der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bei ihren Parlamentsanhörungen gescheitert waren, konnte die neue EU-Kommission nicht wie geplant am 1. November starten. Vorgesehen ist nun der 1. Dezember. Dies hängt aber davon ab, ob die Ersatzkandidaten aus Frankreich, Rumänien und Ungarn bei ihren Anhörungen im EU-Parlament grünes Licht bekommen.

Auch Eurogruppen-Chef Mario Centeno schloss augenzwinkernd nicht aus, dass Moscovici auch am nächsten Eurogruppen-Treffen Anfang Dezember teilnehmen könnte. „Im letzten Monat haben wir Pierre verabschiedet, aber er kam mindestens für ein weiteres Mal zurück“, sagte der Portugiese, der in seiner Heimat gleichfalls den Sozialisten angehört. (afp)