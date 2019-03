Schweiz: Keine „Kuscheljustiz“ für Islamisten-Rückkehrer

Die kurdische Miliz hält im Nordosten Syriens rund Tausend islamistische Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fest. Etwa zwanzig von ihnen stammen nach Angaben des „Tagblatt“ aus der Schweiz.

Wie die Zeitung berichtet, hat Mike Egger, Nationalrat der SVP des Kantons St. Gallen, eine Interpellation zum Thema IS-Rückkehrer im Bundeshaus eingereicht. Egger betont:

Er fordert:

Es kann nicht sein, dass diese Leute in den Genuss von Kuscheljustiz kommen, nicht einmal ins Gefängnis müssen und bei uns sogar noch therapiert werden. Sie zogen in den Krieg, also ist auf sie Kriegsrecht anzuwenden.“