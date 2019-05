Strache tobt weiter auf Facebook – „FPÖ voten gegen Asylchaoten!“

Das Motto des österreichischen Ex-Vizekanzlers Heinz Christian Strache ist klar. „Jetzt erst recht“, skandiert er auf seiner Facebook Seite. Er wolle seine Unschuld beweisen und nicht lockerlassen. Und jetzt geht er in die Offensive. „Die Gerechtigkeit wird sich auf Dauer durchsetzen“, postete er auf Facebook und bedankte sich bei seinen Anhängern.

Zeit für Facebook-Kommentare hat Strache scheinbar in den Nachtstunden. Er postet und kommentiert zu später Stunde auf seinem privaten Facebookprofil. Hier vergleicht er sich mit Jörg Haider und gibt seine Meinung zu den ÖVP-Experten im Innenministerium bekannt: „So sieht also die Asylpolitik des ÖVP-Experten im Innenministerium aus. Was kommt als Nächstes?“, schimpft Strache in Bezug auf die Rücknahme der 1,50-Euro-Verordnung von Ex-Minister Kickl.

Er schreibt weiter: „Deshalb: FPÖ voten gegen Asylchaoten!“

„Willkommenskulturromantik“

Schlimme Befürchtungen stellen sich laut Strache ein, er schreibt:

Es treten offenbar die schlimmsten Befürchtungen ein. Kaum ist Herbert Kickl aus dem Amt, kehrt im Asylwesen die katastrophale Willkommenskulturromantik des Jahres 2015 zurück!“

Die Webseite von „oe24“ sieht eine deutliche Tendenz: Er will zurück in die Politik, jedoch hat der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer bereits abgewunken. Einzig die Wiener FPÖ scheint nichts dagegen zu haben, hier gibt es noch einige Freunde von HC Strache. Der neue Parteichef Dominik Nepp macht keinen Hehl daraus, seinen Platz für Strache zu räumen. (cs)