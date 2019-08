Teilnehmer des G7-Gipfels setzen Beratungen fort

Am zweiten Tag des G7-Gipfels im französischen Biarritz stehen am Sonntag die Themen Sicherheit, Wirtschaft und Entwicklung im Mittelpunkt.

Beginnen sollen die Beratungen der Staats- und Regierungschefs aus den sieben großen westlichen Industriestaaten mit einer Arbeitssitzung zur Lage der Weltwirtschaft (09.30 Uhr). US-Präsident Donald Trump will die anderen Gipfelteilnehmer dabei nach Angaben aus seinem Umfeld zur Stärkung der schwächelnden globalen Konjunktur auffordern.

Am Nachmittag sollen mehrere afrikanische Präsidenten zum Kreis der G7-Mitglieder hinzustoßen und über Entwicklungsfragen diskutieren. Dabei soll es auch um eine deutsch-französische Initiative zur Stabilisierung der unruhigen Sahelzone gehen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der Presse erläutern will (16.45 Uhr). Am Rande sollen weitere bilaterale Treffen stattfinden – unter anderem eine Begegnung von Trump mit dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson am Morgen. (afp)