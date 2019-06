Tusk weißt Putin Äußerungen zurück: Die liberale Idee nicht obsolet

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat Äußerungen des russischen Staatschefs Wladimir Putin, wonach der Liberalismus „obsolet“ sei, entschieden zurückgewiesen. „Ich muss schon sagen, dass ich mit dem Hauptargument, wonach der Liberalismus obsolet sei, überhaupt nicht übereinstimme“, sagte Tusk am Freitag am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka.

„Wer auch immer behauptet, dass die liberale Demokratie überholt ist, behauptet auch, dass Freiheiten überholt sind, dass Rechtsstaatlichkeit überholt ist und dass Menschenrechte überholt sind“, sagte Tusk. Dies seien wesentliche Werte für Europäer.

„Wirklich obsolet“ seien dagegen „Autoritarismus, Personenkult“ und „die Herrschaft von Oligarchen, auch wenn sie manchmal effektiv erscheinen“, sagte Tusk weiter.

Putin kritisiert Schutz von kriminellen Migranten

Putin hatte der „Financial Times“ zuvor gesagt, die „liberale Idee“ stehe inzwischen „im Konflikt“ mit dem, was die Menschen weltweit wollten. “

(Die Liberalen) können nicht mehr jedem etwas vorschreiben, so wie sie dies in den vergangenen Jahrzehnten versucht haben“, sagte Putin vor dem Hintergrund zunehmender Unterstützung für populistische Bewegungen in Europa und den USA.

Putin kritisierte auch die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), mehr als eine Million Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, als „Kardinalfehler“.

Stattdessen lobte er die Versuche von US-Präsident Donald Trump, Flüchtlinge auf dem Weg über Mexiko in die USA zu stoppen.

„Diese liberale Idee setzt voraus, dass nichts getan werden muss. Dass Migranten mit Straflosigkeit töten, plündern und vergewaltigen können, weil ihre Rechte als Migranten geschützt werden müssen“, sagte der Kreml-Chef.

„Diese liberale Idee ist obsolet geworden“, sagte Putin in dem Interview. Sie sei „mit den Interessen der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung in Konflikt geraten“ und habe „ihre Zielsetzung überschritten“. (afp)