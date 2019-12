Ukrainische Regierung und pro-russische Rebellen vereinbaren Gefangenenaustausch

Die ukrainische Regierung und pro-russische Rebellen im Osten des Landes haben sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Der Austausch solle bis zum Jahresende vollzogen werden, erklärte eine Sprecherin Kiews, Darka Olifer, am Montag im Online-Netzwerk Facebook. Der Schritt erfolge entsprechend den Vereinbarungen des Ukraine-Gipfels in Paris vor rund zwei Wochen.

Die Einigung wurde gegenüber russischen Nachrichtenagenturen von einem Vertreter der Regierung in Moskau, Boris Grislow, und Rebellenvertretern bestätigt. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Beobachter in den Osten der Ukraine entsandt hat, bestätigte die Einigung.

Bei dem Ukraine-Gipfel in Paris, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilgenommen hatte, war ein neuer Fahrplan für eine Friedenslösung in der Ostukraine vereinbart worden. Die Vereinbarung sah eine Waffenruhe bis Silvester vor. Parallel sollten Gefangene ausgetauscht und Minen geräumt werden. Die Ukraine und die pro-russischen Rebellen sollen dann bis Ende März ihre Truppen aus drei umkämpften Gebieten der Ostukraine abziehen.(afp)