Ukraine im Krieg: Frauen weben gemeinsam Tarnnetze

Viele ukrainische Bürgerinnen und Bürger sind auf der Flucht, weil die russischen Streitkräfte vorrücken – doch einige tun alles, um ihr Land zu verteidigen. Anna Varava von NTD wirft mit uns einen Blick hinter die Kulissen, wo ukrainische Frauen helfen.

Nach Angaben der UNO sind mehr als eine halbe Million Menschen vor dem Krieg geflohen. Die Menschen in verschiedenen Städten haben sich zusammengeschlossen, um denen zu helfen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden.

In einem der städtischen Gebäude von Mukatschewo, das 40 bis 50 km von der ungarischen und der slowakischen Grenze entfernt liegt, haben sich einheimische Freiwillige und Flüchtlinge zusammengeschlossen.



Während viele einheimische Männer in die Territorialverteidigung oder in die Armee eingetreten sind, engagieren sich Frauen bei der Hilfe für Vertriebene, in der Küche oder beim Weben von Tarnnetzen.

Die Netze dienen dazu, militärische Ausrüstung und technische Strukturen vor verschiedenen russischen Angriffsmethoden zu schützen.

Violetta Kamentsova stammt aus Kiew. Sie kam mit ihrem 6-jährigen Sohn hierher. Sie sagt, dass sie sich hier wohler und nützlicher fühlt.

„Ich spüre die Hoffnung, [und] dass wir uns verteidigen müssen, denn ich werde nicht in dem Land leben können, das sie erschaffen wollen. Ich will mein Recht, gegen den Krieg zu protestieren, nicht verlieren. Und ich verstehe nicht, wie die Menschen einer Person vertrauen können, die ihnen verbietet, gegen den Krieg zu protestieren. Wie kann man in einer solchen Welt leben? Ich möchte so eine Zukunft für meinen Sohn nicht, sondern dass er in einem freien Land lebt und dass er jede Sprache sprechen kann, die er will … aber ich werde ihn dazu bringen, Ukrainisch zu wählen. Ich möchte nur, dass wir ein wohlhabendes, normales Land bleiben, so wie wir es bis jetzt hatten“, so Violetta Kamentsova, Einwohnerin von Kiew, Ukraine.

Walentina stammt aus Mukatschewo. Sie ist 70 Jahre alt und im Ruhestand. Sie kam hierher, um sich von ihren Ängsten abzulenken und um sich nützlich zu machen.

„Nein, es fällt mir nicht schwer zu weben, es ist eine Freude. Hier komme ich zur Ruhe und vergesse unsere Probleme ein wenig. Ich hoffe, dass die Ukraine gewinnen wird. Das wünsche ich für unsere Soldaten“, sagt Walentina Jazenschina, wohnhaft in Mukatschewo, Ukraine.

Die Anwohnerin Victoria kam mit ihrer Tochter Christina.

„Es ist sehr wichtig, dass das Militär nicht stirbt und dass das Land geschützt wird“, meint Karina Iskaitz, Einwohnerin von Mukatschewo, Ukraine.

„Ich möchte, dass wir Frieden haben. Ich will nicht, dass unsere Leute sterben. Das ist alles, was wir tun können. Und im Moment können die Frauen mit ihren Händen, ihrem Willen und ihrem Gebet helfen. Wir beten, gehen in die Kirche und helfen hier, denn unsere Verteidiger sind die Ärmsten, die Aufrichtigsten und die Mutigsten. Ich kenne viele, die in den Krieg gezogen sind, und ich kenne einen Jungen, der gestorben ist und aus Mukatschewo stammt. Der Krieg ist böse. Wenn ein Mensch mit dem Bösen geht, ist er bereits ein Vergewaltiger und kann nichts Gutes bringen. Man sagt uns, dass sie gekommen sind, um uns zu befreien und uns zu helfen. Aber unsere Kinder werden getötet. Wir weinen, unsere Kinder schlafen in Angst und fragen sich, wo sie sich verstecken können. Ich hoffe auf Frieden, ich hoffe auf Gottes Barmherzigkeit, ich weiß, dass alles gut wird. Das Wichtigste ist, daran zu glauben und sich gegenseitig zu helfen. Wenn Sie etwas Zeit haben, kommen Sie bitte und leben Sie nicht in Angst. Denn sie wollen, dass wir Angst haben, aber wir haben keine Angst“, so Victoria Iskites, Einwohnerin von Mukatschewo.

Hunderte Flüchtlinge erhalten in diesem Zentrum jeden Tag Hilfe.

„Hier findet eine gute Aktion statt. Durch unsere Aktionen nähern wir uns dem Sieg über den Feind. Ich möchte zu diesem Sieg beitragen. Ich kann noch nicht kämpfen – ich bin noch minderjährig. Aber ich kann helfen. Wie sie jetzt sagen: Wenn du nicht kämpfen kannst – geh und hilf“, sagt Anton Radko, Freiwilliger.