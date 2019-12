Buschfeuer in Australien: Regenschauer reichte nicht – Weihnachts-Frühstück für die Feuerwehrleute

Leichte Regenschauer am Weihnachtstag haben die Sorgen vor einer Ausweitung der Buschfeuer in Australien nicht beendet. Stattdessen befürchten die Feuerwehren, dass sich zwei große Buschbrände in den Blue Mountains westlich von Sydney bis zum Wochenende zu einem „Megabrand“ vereinigen könnten.

Die rund 2000 Feuerwehrleute empfanden die Schauer zwar als kleine Erleichterung, blicken aber gleich mit Sorge auf die nächsten Tage, in denen wieder Spitzentemperaturen von bis zu 45 Grad Celsius erwartet werden.

Für den Großraum Sydney, die Region Illawarra und die südlichen Gebirgszüge wurde eine Warnung vor einer katastrophalen Brandgefahr ausgegeben, da heiße, windige Bedingungen die Löscharbeiten in ganz New South Wales (NSW) weiterhin behindern. NSW Premierministerin Gladys Berejiklian hat am Donnerstag den Notstand ausgerufen, den zweiten Ausnahmezustand in NSW seit Beginn der Buschfeuersaison.

Regierungschefin Gladys Berejeklian dankte den Feuerwehrleuten bei einem Weihnachts-Frühstück für eine großartige Leistung in den vergangenen Wochen. Dennoch könne es in den nächsten Tagen „noch schwerer werden“. (dpa/ks)