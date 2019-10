Politik » Welt Clinton warnt: Russland unterstützt dritte Kandidatin bei Wahl 2020 – will Trump zu 2. Amtszeit verhelfen

Russland habe eine Politikerin "im Auge, die derzeit an der demokratischen Vorwahl teilnimmt", meinte Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton. Die Russen wollten sie als dritte Kandidatin aufbauen, um den Demokraten entscheidende Stimmen abzujagen und so Trump zu unterstützen, so Clinton.