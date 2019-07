Drei Männer mit IS-Verbindung wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in Sydney festgenommen

Die Polizei in Australien hat drei Männer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf Polizeiwachen, Botschaften und Militäreinrichtungen in Sydney festgenommen. Die Pläne seien noch im Anfangsstadium gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer sollen Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben.

Die Behörden wurden demnach durch Internet-Aktivitäten der Männer im Alter von 20, 23 und 30 Jahren auf sie aufmerksam. Laut Polizei planten sie den Import von Waffen und Sprengstoff, um damit Einrichtungen im Zentrum von Sydney anzugreifen. Mögliche Ziele seien auch Gerichte und Kirchen gewesen.

Zwei Männern soll Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung von Terroranschlägen zur Last gelegt werden. Gegen den Dritten sollen demnach geringere Vorwürfe erhoben werden. (afp)