Greta Thunberg wird für einen Tag Chefredakteurin von beliebter BBC-Sendung

Die junge Klima-Radikale Greta Thunberg wird für einen Tag Chefredakteurin einer in Großbritannien sehr beliebten Radiosendung. Die 16-Jährige werde zwischen Weihnachten und Neujahr für einen Tag die Morgensendung von Radio 4 verantworten, teilte die britische Rundfunkanstalt BBC am Samstag mit.

Thunberg ist nach Angaben des Senders eine von fünf Persönlichkeiten, die in dieser Zeit als Sendungschefs ausgesucht worden sind. Die Morgensendung von Radio 4 ist zwischen Weihnachten und Neujahr immer etwas ganz Spezielles, sie wird von vielen Briten gehört.

Thunberg hat den Angaben zufolge bereits konkrete Pläne für ihre Sendung. So will sie mit mehreren Klimaschützern und Kämpfern für die Rechte indigener Völker sprechen. Außerdem habe sie Reportagen aus der Antarktis und Sambia vorgeschlagen.

Weitere Chefredakteure in diesem Jahr sind der Künstler Grayson Perry, Rapper „George The Poet“, der Journalist Charles Moore und die Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Großbritanniens, Brenda Hale.

Die fünf neuen Sendungschefs treten in die Fußstapfen prominenter Vorgänger. Unter anderem betätigten sich schon Prinz Harry, Angelina Jolie und Stephen Hawking als Chefredakteure der Sendung.

Derzeit befindet sich die 16-Jährige im Atlantischen Ozean mit Ziel auf Lissabon. Von dort aus geht es dann weiter in das 600 Kilometer entfernte Madrid zum UN-Klimagipfel. Auf Twitter schrieb sie:

„Wir mussten das Boot verlangsamen, um ein wirklich unangenehmes Wetter zu vermeiden, aber jetzt sind wir wieder mit voller Fahrt auf Kurs. Hoffentlich kommen wir irgendwann Anfang Dezember in Lissabon, Portugal an.“

We had to slow the boat down to avoid some really rough weather ahead, but now we’re back on track at full speed. Hopefully we will arrive in Lisbon, Portugal, sometime in early December. @Sailing_LaVaga @elayna__c @_NikkiHenderson pic.twitter.com/k4yk8TGDjc

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 20, 2019