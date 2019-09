China » Politik » Politik » Welt Handelsstreit USA-China: Strafzölle Chinas gegen einige US-Agrarprodukte vom Tisch

Die Aufhebung der Strafzölle gegen Schweinefleisch- und Sojabohnenimporte aus den USA wird als Annäherung Chinas an die USA verstanden. Die Ursache könnte aber auch in Missernten und der grassierenden Schweinepest in China liegen. Unruhen wegen Nahrungsmittelverknappung kann sich die KPChina, auch im Hinblick auf die Situation in Hongkong, nicht leisten.