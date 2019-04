Imam fordert Muslime auf, nicht für Notre-Dame zu spenden: „Die Kirche braucht keine Muslime“

Der Imam der Aïcha-Moschee in Montpellier, Mohamed Khattabi, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er und seine Frau wurden wegen „betrügerischer Sozialleistungen“, „verdeckter Arbeit“, „Steuerbetrug“ und „Verdecken von Sozialleistungen“ juristisch verfolgt und 2016 vom Obersten Gerichtshof der Stadt Hérault zu Bewährungsstrafen verurteilt. Ein Urteil, das im folgenden Jahr in der Berufung bestätigt wurde.

Khattabi fiel zudem durch umstrittene Äußerungen in seinen Predigten auf. Er predigte, dass Frauen von Natur aus „egoistisch“ seien, dass es möglich sei, eine Ehe mit einem jungen Mädchen zu führen, sobald sie „pubertiert“, und bat „Allah“ in seiner Predigt am 13. November 2015 um Unterstützung für die Mudschahedins (sogenannte Kämpfer des Glaubens – muslimische paramilitärische Kämpfer). An diesem Tag fanden koordiniert fünf Terroranschläge durch IS-Kämpfer in Paris statt, bei denen 130 Menschen getötet wurden, wie „lengadoc-info.com“ berichtet.

Imam fordert Muslime auf, nicht für Notre-Dame zu spenden

Am vergangenen Freitag hat er während seiner Predigt erneut Kontroversen ausgelöst, indem er die Gläubigen aufforderte, keine Spenden für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame zu leisten.

Diese Aussagen stehen im Widerspruch zu den früheren Aussagen von Lhoussine Tahri, Imam der Moschee von La Paillade, ebenfalls mit Sitz in Montpellier. Im Gegenteil hatte dieser beschlossen, während des großen Gebets am Freitag, den 17. April, einen Spendenaufruf unter seinen Gläubigen zu starten.

Und ich appelliere an alle anderen Moscheen. In diesen Momenten müssen wir uns an die Bedeutung des Zusammenlebens erinnern. Es ist eine Mobilisierung zur Wiederherstellung des Hauses Gottes. Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Moschee, einer Synagoge und einer Kirche“, äußerte Herr Tahri gegenüber der französischen Regionalzeitung „Midi Libre“.

Andere muslimische Persönlichkeiten, wie Dalil Boubakeur, Rektor der Großen Moschee von Paris, oder Mohammed Moussaoui, Präsident der Union der französischen Moscheen, hatten bereits Mitglieder ihrer Religionsgemeinschaft aufgerufen, für Notre-Dame zu beten und „zu den nationalen Bemühungen um den Wiederaufbau und die Wiederherstellung“ der Kathedrale nach der Tragödie beizutragen“.

Der Rektor der Großen Moschee von Lyon, Kamel Kabtane, hatte seine Anhänger auch aufgefordert, „aktiv an der nationalen Solidaritätskampagne […] teilzunehmen, um Wege zu finden, diesen Ort der Geschichte unseres Landes und diesen Gebetsort, der unseren christlichen Brüdern so wichtig ist, wieder aufzubauen“ und die Symbolik der Kathedrale auf nationaler Ebene hervorzuheben.

Notre-Dame de Paris ist nicht nur ein Ort der Anbetung, sondern auch die Seele unseres Landes. An diesem Ort kamen die Franzosen zusammen, um die glücklichsten Momente ihrer Geschichte zu feiern“, sagte Kabtane.

Imam Khattabi: „Es gibt Moscheen, die den Bau nicht beenden können“

Während Kabtane am 17. April während des Freitagsgebets seine Unterstützung für die Christen zum Ausdruck brachte, zeigte Mohamed Khattabi offen seine Ablehnung gegenüber den Spendenaufrufen verschiedener Vertreter seiner Gemeinde. Imam Khattabi äußerte während einer Predigt:

„Zu keiner Zeit werde ich den Muslimen sagen, dass sie sich nicht solidarisch gegenüber dem, was in Notre-Dame de Paris geschehen ist, verhalten sollen. Nicht im Leben. Im Gegenteil, ich fordere die Muslime auf, ihre Solidarität zu zeigen: Sie können an die Diözese schreiben, Sie können an den Präsidenten der Republik schreiben, Sie können an den Bürgermeister von Paris schreiben, dass Sie das Geschehene bedauern.“

Und der Imam fuhr fort:

„Das Problem ist, wenn ich höre, wie ein muslimischer Körper die Muslime auffordert, zum Wiederaufbau der Kathedrale beizutragen … Du, der muslimische Körper – angeblich – der die Muslime repräsentiert. Du hast keine Bescheidenheit, du hast keine Verlegenheit, du hast keinen Grund, du hast keine Weisheit. Glücklicherweise tötet Spott nicht. Es gibt Moscheen, die sich in der Krise befinden, die nicht in der Lage sind, den Bau abzuschließen. […] Es werden Moscheen angefangen zu bauen und dann ist die Arbeit blockiert. Sie haben kein Geld mehr.

Wenn Sie also wirklich zu dem einen Körper gehören, der Muslime vertritt und sich einbringen will, werde ich Ihnen zeigen, was zu tun ist. Und Ihr werdet das Vergnügen Allahs und auch der Muslime haben. Und die Zustimmung der Republik auch. Hilf den Menschen in der Moschee, ihre Moschee zu vollenden! Dann werde ich verstehen, dass du jemand bist, der ein Herz für den Islam hat und weiß, wie man die Dinge zwischen den Prioritäten in Einklang bringt“.

Imame Khattabi: „Die Kirche braucht keine Muslime“

Während einige Notre-Dame de Paris als nationales Symbol sehen, das über die katholische Religion hinausgeht, glaubt der Imam der Aïcha-Moschee, dass die vielen Zusagen, die am Tag nach der Tragödie gemacht wurden, ein Zeichen dafür sind, dass der Beitrag der französischen Muslime nicht notwendig war. Er sagte in seiner Predigt:

„Ich bin mir sicher: Die Kirche braucht keine Muslime. Ich bin mir dessen sicher und sicher. Warum? Warum? Warum? Weil es Geld gibt. Wir haben es gesehen – Milliarden an Dollar. Es ist nicht dieser Tropfen Muslime [der den Unterschied ausmacht]. Wenn der Christ mich jetzt ruft und zu mir sagt: ‚Ich brauche dich als Muslim, um mir zu helfen‘, werde ich ihm helfen. Er bittet um Hilfe und Dinge, kein Problem, ich helfe ihm“.

Das Original erschien in Epoch Times (Frankreich) (deutsche Bearbeitung von er)

