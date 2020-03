Politische Krise im Irak: Ex-Gouverneur soll neue Regierung bilden

Im Irak ist der Parlamentsabgeordnete Adnan Surfi zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden. Präsident Barham Saleh beauftragte den ehemaligen Gouverneur der südirakischen Stadt Nadschaf am Dienstag mit der Regierungsbildung. Surfi hat nun 30 Tage Zeit, um ein Kabinett zusammenzustellen. Danach muss er sich einer Vertrauensfrage im zutiefst gespaltenen Parlament stellen.

Es ist bereits der zweite Versuch einer Regierungsbildung im Irak innerhalb weniger Monate. Anfang des Monats hatte der zunächst mit der Kabinettsbildung beauftragte irakische Ex-Minister Mohammed Alawi nach wochenlangen fruchtlosen Verhandlungen das Handtuch geworfen. Dies hatte die Regierungskrise im Irak weiter verschärft.

Der bisherige Ministerpräsident Abdel Mahdi hatte im Dezember nach wochenlangen Massenprotesten seinen Rücktritt eingereicht. Er blieb aber seither geschäftsführend im Amt, weil noch keine neue Regierung zustande kam.

Der 54-jährige Surfi ist Mitglied der Nasr-Koalition im irakischen Parlament, die von Ex-Regierungschef Haider al-Abadi angeführt. In der Vergangenheit war er Mitglied der Dawa-Partei, einer der wichtigsten Oppositionsparteien gegen den 2003 gestürzten Diktator Saddam Hussein.

Surfis Ernennung erfolgte Stunden nach einem erneuten Raketenangriff auf eine von internationalen Streitkräften genutzte Militärbasis im Irak. Auf dem rund 60 Kilometer südlich von Bagdad gelegenen Stützpunkt Besmaja schlugen nach Angaben der irakischen Armee zwei Raketen ein. Auch die US-geführte Anti-IS-Koalition und die Nato bestätigten die Attacke.

Zu möglichen Verletzten äußerte sich die irakische Armee nicht. Nach Angaben eines Nato-Sprechers gab es unter den Soldaten des Transatlantik-Bündnisses keine Verletzten. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]