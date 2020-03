Iranischer Oppositionsführer Hosseini: Bereits 5.000 Tote durch Coronavirus ­ – Verfolgung Unschuldiger als Ursache

Herr Hosseini, wie sieht die Lage im Iran derzeit ihren Informationen nach aus – wie viele Infizierte gibt es, und wie viele Todesopfer?

Die Statistiken sind sehr unterschiedlich. Der Grund dafür ist, dass im Iran sehr wenige Tests gemacht wurden. Es wurden insgesamt nur 5000 Personen auf das Virus getestet, 2500 davon waren positiv auf Corona.

Im Allgemeinen soll man Statistiken aus dem Iran nie mit westlichen Statistiken vergleichen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Grund dafür ist, dass die Islamische Republik Iran ein großer Lügner ist, sie verstecken immer alles für ihren politischen Vorteil. Deswegen haben sie das Volk erst drei Wochen später über das Coronavirus informiert. Was aber wirklich in der Gesellschaft geschieht, das unterscheidet sich sehr von den iranischen Statistiken.

In deutschsprachigen Medien ist aktuell von 3513 Infizierten die Rede. Was halten Sie von dieser Zahl?

Es gibt eine kanadische Studie, die besagt, dass zwischen 15.000 und 20.000 Menschen infiziert und 5.000 gestorben sind. Es ist ein Geheimdokument der Regierung aufgetaucht, das besagt, dass bis zu 1 Million Menschen infiziert sind. Aber nach den Informationen, denen ich vertraue, sind 50.000 bis 60.000 Menschen infiziert und etwa 5000 gestorben.

Welche Länder würden aus Ihrer Sicht davon profitieren, geschönte Zahlen zu verbreiten?

Zum einen Länder, die von einem totalitären Regime beherrscht werden. Zum anderen jene Länder, die ihr eigenes Volk in Unwissenheit lassen wollen. Diese haben ein Interesse daran und ziehen Vorteile daraus, die Statistiken zu fälschen. Sicher macht das die Kommunistische Partei Chinas, und auch die Islamische Republik Iran macht das – auch weil es in diesen Ländern zu Aufständen kommen kann, wenn sie die wahren Zahlen veröffentlichen.

Wie sollen sich die Menschen im Iran Ihrer Meinung nach jetzt am besten verhalten?

Das ist eine relativ einfache Sache: Das Coronavirus dringt in die menschliche Zelle ein und übernimmt die Kontrolle über sie. Es scannt dort sofort die DNA-Informationen des Menschen und macht noch viel mehr eigenartige Sachen, die wissenschaftlich nachweisbar sind.

Im übertragenen Sinn zeigt das den Iranern, aber auch den Menschen auf der ganzen Welt, dass sie ihre grauen Zellen im Gehirn bewegen und aufwachen sollten, indem sie sich tiefsinnigeren Fragen über das Leben stellen: Woher und warum bin ich gekommen und wohin gehe ich oder will ich gehen? Was ist meine Mission auf dieser Erde? Nur tiefsinnige Gedanken sind in der Lage, die Unwissenheit zu beseitigen.

Aber allgemein sollen die Menschen zuhause in Quarantäne bleiben. Die Regierung muss ihre Versorgung kostenlos sicherstellen, Schulden und Mieten müssen für 3 Monate vom Staat bezahlt werden. Alle öffentlichen Gebäude, außer Krankenhäusern, sollen gesperrt werden. Schnelles Internet muss bereitgestellt werden, damit die Menschen ihre Dinge erledigen können.

Wenn die Menschen allerdings auf die Straße gehen wollen, dann sollen sie tugendhaft agieren und endlich ohne Angst diese schurkenhafte Regierung zu Fall bringen – sodass zumindest die nächste Generation von diesem bösartigen Virus des Sozialismus, Kommunismus und Islamischen Radikalismus befreit ist. Denn Tugendhaftigkeit schützt vor allem.

Im Übrigen waren unsere Medien auf dem Telegramm-Kanal @pastonews die ersten, die die Iraner vor dem Coronavirus gewarnt haben. Auch haben wir informiert, wie man sich schützen kann.

Was bedeutet die Virus-Krise für das iranische Regime?

In Wahrheit macht das Virus jetzt das, was die Restart-Bewegung für den Iran wollte: Die vollständige Sanktion der Islamischen Republik. Seit das Virus da ist, haben alle „Freunde“ der Islamischen Republik wie Deutschland, Frankreich, England, Russland und China, diese allein, in Isolation gelassen. Luftverkehr und Straßenverkehr sind blockiert worden. Das sind in Wahrheit Sanktionen, wie wir sie uns für die Islamische Republik gewünscht haben.

Die Anzahl der verstorbenen Politiker, bekannten Persönlichkeiten, Menschen auf Regierungsebene zeigt, wie wahnsinnig sich dieses Virus in der Bevölkerung verbreitet hat. Diese bekannten Personen haben Zugang zu Labortests, die zeigen, dass sie infiziert sind. Viele normale Menschen haben keinen Zugang, deswegen weiß man auch nichts von ihnen. In Wahrheit sind viele Menschen infiziert. Schuld daran ist das terroristische Regime der Islamischen Republik.

Das Coronavirus ist ein mystisch spirituelles, wissenschaftlich nachweisbares Virus. Dieses Virus zeigt jetzt den Menschen der Welt, dass sich der Slogan von Restart, nämlich, dass die ganze Menschheit zusammen einen Körper bildet, bewahrheitet.

Für Sie hat das Coronavirus also auch eine spirituelle Komponente?

Ja. Wenn irgendwo auf dieser Welt ein Virus kommt, oder irgendjemand auftaucht, der den Menschen Unrecht tut, so beeinflusst das alle Menschen auf der ganzen Welt. Das heißt, die Weltbewohner müssen jetzt verstehen, dass wenn in China bestimmte Menschen umgebracht werden, das die ganze Welt beeinflusst. Die Menschen verstehen, dass dies ein Virus ist, aber sie verstehen nicht, dass die Kommunistische Partei Chinas genauso ein Virus ist.

Die Kommunistische Partei Chinas ein Virus – wie ist das zu verstehen?

Dieses Virus ist so ein Virus wie der Sozialismus oder Kommunismus, die sich weltweit verbreitet haben. Man sollte schauen, in welchen Ländern Menschen unschuldig verfolgt und umgebracht werden und daraus lernen, was ein solches Virus auch auf einen selbst für einen Einfluss haben kann. Im Allgemeinen wollen die Sozialisten, Kommunisten und Islamische Radikalisten nicht, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Das ist bewiesen. Sie wollen ihre eigenen Leute immer in Unwissenheit lassen. Dafür haben sie ihre eigenen Medien und Fake News, die einseitige Nachrichten an die Menschen verbreiten.

Sie halten also die Verfolgung unschuldiger Menschen für die Ursache des Coronavirus?

Die Nachricht dieses Virus an die Weltbewohner ist: Wenn irgendwo auf der Welt ein Unrecht an irgendjemandem geschieht, beeinflusst dies dich auch irgendwann negativ. Und das beeinflusst auch die Menschen auf der anderen Seite der Welt. Wie erwarten wir, dass wenn in China bestimmte Gruppen von Menschen verfolgt und umgebracht werden, wenn Tyrannei auf sie ausgeübt wird, dies keinen Einfluss auf die restliche Welt haben soll? Ganz sicher hat das einen Einfluss.

Wir Menschen bilden zusammen einen Körper, so, wie es der berühmte persische Dichter Saadi Shirazi in seinem Gedicht „Adams Kinder“ ausgedrückt hat. Dies ist auch der Slogan von Restart:

Adams Kinder

„Die Kinder Adams sind aus einem Stoff gemacht

als Glieder eines Leibs von Gott, dem Herrn, erdacht.

Sobald ein Leid geschieht nur einem dieser Glieder,

dann klingt sein Schmerz sogleich in ihnen allen wider.

Ein Mensch, den nicht die Not der Menschenbrüder rührt,

verdient nicht, dass er noch des Menschen Namen führt.“

Saadi Shirazi, persischer Poet aus dem 13. Jhdt.

Wenn also ein Teil des Körpers schmerzt, so schmerzt auch der Rest des Körpers. Das ist ein physikalisches, mathematisch messbares Gesetz.

Das Interview wurde schriftlich geführt. Übersetzung von Reza Pasdar, deutsche Überarbeitung von Florian Godovits

