Jesus-Statue in Miami gestürzt – Kirche sagt: „Enthauptet“

Eine Statue von Jesus Christus wurde gestürzt und enthauptet in einer katholischen Kirche in Miami gefunden. Dieser Akt des Vandalismus wird wahrscheinlich als Hassverbrechen untersucht werden, sagten Kirchenbeamte.

In der katholischen Kirche „Guter Hirte“ in Miami-Dade wurde in der Nacht vom 14. zum 15. Juli eine Statue von Jesus angegriffen, erklärt der Pfarrer Edivaldo da Silva. Die Statue wurde enthauptet und von ihrem Sockel entfernt.

„Sie brauchten einige starke Männer, um sie zu entfernen. Wenn ich sehe, was in unserem Land geschieht, nehme ich das an, aber wir haben keine hundertprozentige Sicherheit“, sagte da Silva gegenüber dem lokalen Nachrichtensender „WSVN“.

Die örtliche Erzdiözese teilte mit, dass die Polizei die Schändung der Statue wahrscheinlich als Hassverbrechen untersuchen werde.

„Dieses Verbrechen spiegelt die zunehmenden Angriffe auf die katholische Kirche im ganzen Land wider“, sagte die Erzdiözese in einer Erklärung und bezog sich dabei auf eine Reihe von versuchten Brandstiftungen auf Kirchen in den vergangenen Tagen inmitten landesweiter Unruhen.

Einladung zum Gebet für Frieden

Der „Gute Hirte“, die Kirche, sagte zu „Fox News“: „Wir verurteilen diese Aktion auf das Schärfste. Wir laden unsere Gemeinschaft ein, für den Frieden zu beten.“

Die Polizei erhielt entsprechendes Überwachungsmaterial, erklärte Mary Ross Agosta, eine Sprecherin der Erzdiözese Miami.

„Die Menschen finden an solchen Orten Frieden, besonders in diesen Zeiten“, so der Polizeisprecher Argemis Colome dem „Miami Herald“. „Wir versichern der Gemeinde, dass sich die MDPD mit der Angelegenheit befasst – damit sich die Menschen weiterhin sicher fühlen können.“

Das Heimatschutzministerium wird die Angelegenheit ebenfalls untersuchen, so die „Associated Press“.

„Wut scheint die Standardeinstellung der Menschen zu sein“

Zu ähnlichen Akten des Vandalismus gehört auch der Sturz der Statue von Pastor Junipero Serra, dem Priester, der das kalifornische Missionssystem gründete. Bei einem anderen Vorfall Anfang des Monats versuchte ein Mann, eine Kirche in Florida in Brand zu stecken. Unterdessen wurde am Wochenende (18./19.7.) im Bundesstaat Tennessee eine Statue der Jungfrau Maria geschändet.

Der Pastor der katholischen Kirche St. Stephen in Chattanooga, Tennessee, fand die Statue am 18. Juli enthauptet, wie die „Katholische Nachrichtenagentur“ mitteilte. Der Kopf der Statue ist seither verschwunden.

„Wir wissen nicht, ob dies die gezielte Schändung einer heiligen Statue und unseres katholischen Glaubens war oder eine Art fehlgeleiteter Streich, aber es tut weh“, sagte Jim Wogan, Sprecher der Diözese Knoxville, in einer Erklärung. „Aus welchen Gründen auch immer, wir leben in einer sehr chaotischen Zeit, und Wut scheint die Standardeinstellung für die Menschen zu sein.“

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von ks)

Originalartikel: Statue of Jesus Found Toppled, Beheaded in Miami, Church Says

