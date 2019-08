Politik » Welt Montag auf dem G7-Gipfel: Beratungen zu Sicherheit, Wirtschaft, Klimaschutz

Am zweiten Tag des G7-Gipfels geht es am Vormittag um die Themen Sicherheit, Wirtschaft und Entwicklung. Am Rande des Treffens finden weitere bilaterale Treffen statt, darunter auch ein Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump.