US-Nationalgarde bezieht wegen Unruhen in Minneapolis Stellung

In Minneapolis kommt es seit dem Tod des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd durch das brutale Vorgehen weißer Polizisten am Montag zu wütenden Protesten und schweren Ausschreitungen mit Plünderungen und Brandstiftung. Nun haben 500 Angehörige der US-Nationalgarde in der Stadt Stellung bezogen.

Im von Protesten gegen Polizeigewalt erschütterten Minneapolis haben 500 Angehörige der US-Nationalgarde Stellung bezogen. Die Lage in der Stadt im US-Bundesstaat Minnesota werde von ihnen sowohl am Boden als auch aus der Luft überwacht, erklärte die Nationalgarde am Freitag. „Unsere Truppen sind dafür ausgebildet, Leben zu schützen, Eigentum zu bewahren und das Recht der Menschen auf friedliche Demonstrationen zu sichern.“

In Minneapolis kommt es seit dem Tod des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd durch das brutale Vorgehen weißer Polizisten am Montag zu wütenden Protesten und schweren Ausschreitungen. Am Donnerstagabend setzten Demonstranten unter anderem eine Polizeiwache in Brand. Wegen der Unruhen hatte Gouverneur Tim Walz die Nationalgarde angefordert.

Die vier Polizisten an dem Vorfall beteiligte waren, wurden entlassen. Ein beschuldigter Beamter wurde festgenommen. Es handelt sich dabei um Derek Chauvin. Er sei am Freitag in Gewahrsam genommen worden, teilten die Sicherheitsbehörden im Bundesstaat mit.

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei der brutalen Festnahme durch weiße Polizisten am Montag hatte wütende Proteste ausgelöst. Der nun festgenommene Beamte ist auf einem Handy-Video zu sehen, wie er mehr als fünf Minuten lang auf Floyds Genick kniete, obwohl dieser stöhnte: „Ich kann nicht atmen.“ Schließlich blieb Floyd reglos liegen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später für tot erklärt wurde.

Der 46-jährige Restaurant-Mitarbeiter soll wegen der Nutzung eines gefälschten 20-Dollar-Schein für einen Einkauf festgenommen worden sein.

FBI leitet Untersuchung zu dem Vorfall ein

Am 25. Mai 2020 ist eine FBI-Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet worden. In einer Erklärung am frühen Dienstag sagte die Polizei, der Mann habe bei einem Festnahmeversuch einen medizinischen Zwischenfall erlitten.

Ein Video der Begegnung zeigt jedoch einen Offizier mit seinem Knie am Hals des Mannes für mindestens sieben Minuten. Bevor der Mann das Bewusstsein verliert, sagt er den Beamten wiederholt, dass er nicht atmen kann.

Sowohl George Floyd als auch Derek Chauvin, der Polizeibeamte, der auf dem Nacken von Floyd bei seiner Festnahme saß und jetzt aus dem Polizeidienst entlassen wurde, arbeiteten für die Security in ein und demselben Club. Dies berichtet Maya Santamaria, die ehemalige Besitzerin des Clubs gegenüber KSTP.

„Chauvin war fast während der gesamten 17 Jahre, in denen wir geöffnet hatten, unsere dienstfreie Polizei“, sagte Santamaria gegenüber KTSP. „Sie arbeiteten zur gleichen Zeit zusammen, es ist nur so, dass Chauvin draußen arbeitete und die Sicherheitsleute drinnen waren. Daher ist es möglich, dass sich beide kannten.

Trump droht mit Einsatz von Schusswaffen

US-Präsident Donald Trump, drohte am Donnerstag mit dem Einsatz von Schusswaffen durch das Militär. „Diese Schläger entehren George Floyd und das werde ich nicht zulassen“, schrieb er in einem Tweet, den Twitter als gewaltverherrlichend einstufte. Er habe Gouverneur Walz versichert, dass das Militär an seiner Seite stehe, fügte Trump hinzu: „Wenn die Plünderungen losgehen, geht auch das Schießen los.“

Über 170 Geschäfte seien bereits zerstört oder geplündert worden, twitterte die Polizei von Saint Paul, eine Nachbarstadt von Minneapolis.

Die Polizeiwache in Minneapolis wo die Polizisten des Vorfalls arbeiteten wurde angesichts der Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei evakuiert. „Demonstranten sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und haben mehrere Brände entzündet“, zitierte der Sender CBS.

CNN-Fernsehteam wird festgenommen

Die Polizei in Minneapolis hat ein Fernsehteam des US-Senders CNN vorübergehend festgenommen, das live über die Proteste gegen Polizeigewalt in der Stadt berichtet hatte. Auf Aufnahmen des Senders ist zu sehen, wie der schwarze CNN-Reporter Omar Jimenez am frühen Freitagmorgen mit Polizisten mit Helmen und Schlagstöcken spricht und dann in Handschellen abgeführt wird.

„Können Sie mir bitte sagen, warum ich festgenommen werde?“, fragt Jimenez die Polizisten. „Warum werde ich festgenommen, Sir?“ Eine Antwort ist nicht zu hören. Zuvor hatte Jimenez den Polizisten noch angeboten, seinen Standort zu wechseln. „Wir können hingehen, wo Sie wollen“, sagte er.

Nach Angaben von CNN wurden neben Jimenez auch sein Kameramann und sein Producer festgenommen. Ein weißer Reporter, der auch über die Proteste berichtete, wurde demnach nicht festgenommen. Nach seiner Freilassung war Jimenez am Freitag direkt wieder auf Sendung. CNN kritisierte seine Festnahme als Verstoß gegen die Pressefreiheit. Nach Angaben des Senders hat sich Minnesotas Gouverneur Tim Walz mittlerweile bei CNN entschuldigt.

In Minneapolis kommt es seit dem Tod des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd durch das brutale Vorgehen weißer Polizisten am Montag zu wütenden Protesten und schweren Ausschreitungen. Am Donnerstagabend setzten Demonstranten unter anderem eine Polizeiwache in Brand.

(afp/er)

