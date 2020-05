NTD: Huawei Finanzchefin steht vor Auslieferung; Pompeo: HK nicht mehr autonom; Chinesische Beamte: Wuhan Fischmarkt nicht der Ursprung des Virus

Diese Folge von „China im Fokus“ behandelt unter anderem folgende Themen:

Die Finanzchefin von Huawei wurde letztes Jahr in Kanada festgenommen. Nun entschied ein kanadisches Gericht, dass Huaweis CFO an die USA ausgeliefert werden könne. Neben den jüngsten US Sanktionen ist dies ist ein weiterer herber Schlag für den Tech-Giganten.



US-Außenminister Mike Pompeo sagte noch vor der Abstimmung am 28. Mai in Chinas Volkskongress zum Sicherheitsgesetz, dass, Hongkong unter China nicht mehr autonom sei.

Wuhan plant alle 11 Millionen Einwohner in 10 Tagen zu testen. Viele fragen sich, wie genau diese Tests wohl sein können.

Derweil behauptet China, dass Wuhans “Ground Zero”, der Fischmarkt, nicht der Ursprung des Virus sei. Doch woher stammt das Virus dann?

