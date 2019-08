El Paso: Schüsse in Supermarkt in Texas – Bis zu 20 Tote – Ein Verdächtiger festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen in einem Einkaufszentrumskomplex ist US-Präsident Donald Trump über den Vorfall unterrichtet worden. Das teilte der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Steven Groves mit.

Eine Person sei festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei vor Journalisten. Zuvor wurde von drei festgenommenen Verdächtigen gesprochen. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab, es gebe keine Bedrohung mehr.

LIVE: @KTSMtv: Police provide updates on El Paso mall complex mass shooting. https://t.co/YKtf7GOpcI https://t.co/JWVcyaLEnX — NBC News (@NBCNews) 3. August 2019

21:30 Uhr: 20 Tote – Drei Verdächtige festgenommen

Bei dem Schusswaffenangriff im texanischen El Paso hat es nach Angaben der Behörden bis zu 20 Opfer gegeben. Drei Verdächtige wurden nach dem Vorfall in einem Einkaufszentrum festgenommen, wie Bürgermeister Dee Margo am Samstag mitteilte. Zuvor hatte die Polizei erklärt, dass es übereinstimmenden Berichten zufolge mehrere Schützen gegeben habe.

21:00 Uhr: Lage ist unübersichtlich

In einem Supermarkt im US-Bundesstaat Texas sollen einem Bericht zufolge Schüsse gefallen sein. Die Polizei in der Stadt El Paso rief auf Twitter dazu auf, sich von einem Einkaufszentrum fernzuhalten. Sie warnte, dass sich in der Gegend ein Schütze befände. Örtlichen Medien zufolge wurden DIE Schüsse in einem Supermarkt der Kette Walmart abgefeuert.

Es gebe mehrere Tote, zitierte der US-Nachrichtensender CNN am Samstag Olivia Zepeda, die Bürochefin des Bürgermeisters von El Paso. Mehrere Verdächtige seien festgenommen worden. Der örtliche Nachrichtensender KTSM 9 hatte zuvor berichtet, es sei auf 18 Menschen geschossen worden. Zur konkreten Zahl von Verletzten und Toten machte der Sender keine Angaben.

In einer weiteren Twitternachricht schrieb die Polizei, es handele sich noch immer um einen aktiven Tatort. Es gebe mehrere Berichte über mehrere Schützen. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort und es habe Tote gegeben.

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen. (dpa)