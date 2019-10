Trump: Auch Nachfolger al-Bagdadis von US-Soldaten getötet

US-Präsident Donald Trump bestätigte am Dienstag, dass al-Baghdadis Stellvertreter, der Sprecher der Gruppe, Abu Hassan al-Muhajir, getötet wurde.

In einer Twitter-Botschaft erklärte der US-Präsident am Dienstag, dieser hätte „höchstwahrscheinlich“ nach dem Tod al-Bagdadis die Führung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) übernommen. „Jetzt ist auch er tot“, erklärte Trump.

Über Abu al-Muhajirs Tod wurde zuvor weithin spekuliert, wobei ein hoher Beamter des Außenministeriums ihn gegenüber Fox News bestätigte.

Die ersten Berichte, dass Abu Hassan al-Muhajir eliminiert worden war, kamen wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump den Tod des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi bekannt gab.

Der IS-Vize sollte über die Grenze geschmuggelt werden

Laut The New York Times wurde Abu Hassan al-Muhajir am Montag über Nacht bei einer US-Operation getötet, als er in einem Öltruck über die syrische Grenze geschmuggelt wurde. Ein AFP-Korrespondent in Ain al-Baydah, der von türkisch unterstützten syrischen Rebellen kontrolliert wird, sagte, dass zwei Fahrzeuge von Luftangriffen getroffen wurden: ein kleiner Pickup-LKW und ein größerer LKW mit einem kleinen Metallbehälter.

Er sah zwei Leichen vor dem ersten Fahrzeug liegen, während eine dritte verkohlte Leiche im Metallbehälter gefunden wurde.

Das in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte den Tod von al-Muhajir – einem potenziellen Nom de guerre – und sagte, dass er zu den fünf IS-Mitgliedern gehöre, die bei einer von den USA geführten Operation getötet wurden, die von der SDF unterstützt wurde. (afp/ks)