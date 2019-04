Trump: Saudi-Arabien sichert Steigerung von Ölproduktion zu

Saudi-Arabien und andere Opec-Staaten sollen einer Steigerung ihrer Ölproduktion zugesagt haben, meinte US-Präsident Donald Trump. „Habe mit Saudi-Arabien und anderen über die Steigerung des Ölflusses gesprochen. Alle stimmen überein“, schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Kurz zuvor hatte er bereits gesagt, seine Bemühungen zur Produktionserhöhung durch die Organisation Erdöl exportierender Staaten seien erfolgreich und führten bereits zum Sinken der Benzinpreise.

Spoke to Saudi Arabia and others about increasing oil flow. All are in agreement. The California tax on gasoline is causing big problems on pricing for that state. Speak to your Governor about reducing. Economic numbers, 3.2% GDP for what is often worst quarter, looking good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. April 2019