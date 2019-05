Trump über Zollerhöhung: China „sollte keine Vergeltung üben“

Im Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump Peking davor gewarnt, auf die jüngst erhöhten Importzölle mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

China „sollte keine Vergeltung üben“, schrieb Trump am Montag im Internetdienst Twitter. Andernfalls werde sich die Situation für das Land nur verschlechtern, warnte er den Handelspartner. Seit Freitag gelten höhere Strafzölle auf chinesische Importe in die USA im Umfang von 200 Milliarden Dollar.

China habe so viele Jahre lang von den USA profitiert, dass sie nun einen „großen Vorsprung“ hätten, fuhr Trump fort und warf seinen Amtsvorgängern zugleich vor, nichts dagegen unternommen zu haben.

Trump wirft China vor aus Abkommen ausgestiegen zu sein

Der US-Präsident erneuerte außerdem seinen Vorwurf, China sei aus einem „großartigen“ und fast fertiggestellten Abkommen ausgestiegen. Das Land werde „schwer“ getroffen werden ohne ein beidseitiges Handelsabkommen.

Die beiden Volkswirtschaften stecken seit über einem Jahr in einem schweren Handelskonflikt und überzogen sich seitdem immer wieder gegenseitig mit Strafzöllen.

In den vergangenen Wochen hatten beide Seiten wieder über eine Lösung in dem Streit verhandelt – am vergangenen Freitag endete jedoch eine erneute Gesprächsrunde in Washington ohne ein Ergebnis. (afp)