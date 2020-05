US-Abgeordnete drängen auf Magnitsky-Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen Vertuschung der Pandemie

Drei republikanische Kongressabgeordnete haben die Trump-Administration aufgefordert, Magnitsky-Sanktionen gegen chinesische Beamte zu verhängen. Die Beamten verhinderten während des Corona-Ausbruchs, dass Ärzte Alarm schlugen.

Die Kongressabgeordneten Jim Banks, Dan Crenshaw und Lance Gooden forderten in einem Brief vom 18. Mai Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin auf, sieben chinesische Beamte gemäß dem Global Magnitsky Act zu sanktionieren.

Das Bundesgesetz ermächtigt die Regierung, ausländische Menschenrechtsverletzer zu bestrafen, indem sie ihre in den USA befindlichen Vermögenswerte einfriert und ihnen die Einreise in das Land untersagt.

Das Gesetz wurde mittlerweile in einigen europäischen Ländern eingeführt, wie Litauen und Lettland. Auch im Vereinigten Königreich und Kanada ist es in Kraft.

Eine Petition, die beim Bundestag eingereicht wurde, fordert die Einführung des Gesetzes auch in Deutschland. Die Petition mit dem Titel: „Einführung eines Gesetzes zur Anwendung des Global Magnitsky Act in Deutschland als Reaktion auf brutale Menschenrechtsverletzungen in China“ wurde im Oktober 2019 eingereicht. Bis zum 30. Dezember erreichte diese das nötige Quorum von 50.000 Mitzeichnungen. Die Petition richtet sich dabei nicht nur gegen Menschenrechtsverbrechen aus China, sondern generell aus dem Ausland.

Die Sanktionen sollen gegen Leiter der Gesundheitsabteilung in Wuhan verhängt werden

Die amerikanischen Kongressabgeordneten wollen das Gesetz vor allem gegen chinesische Beamten verhängen, die während des Virusausbruchs eine leitende Rolle in der Stadt Wuhan gespielt haben, da sie zur Unterdrückung von Ärzten und Bürgerjournalisten beigetragen hatten, die in der Anfangsphase des Ausbruchs Alarm über die Schwere des Ausbruchs gaben.

„Wenn die Handlungen dieser Personen nicht ausreichen, um einen Platz auf der ‚Magnitsky-Liste‘ zu verdienen, dann weiß ich auch nicht, welche es sein sollten“, sagte Gooden in einer Erklärung. „Wir sprechen von den Menschen, die direkt dafür verantwortlich sind, dass der Ausbruch des Virus heruntergespielt wurde“, sagte er. Die Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und der Gesundheitsbehörde der Stadt Wuhan haben die Stimmen unterdrückt, die Alarm geschlagen haben:

Solche ungeheuerlichen Verletzungen der globalen Menschenrechte sind genau die Art von Dingen, die wir mit dieser Autorität angehen sollten.“

Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, der die Desinformation verbreitet hat, dass das Virus von Angehörigen der US-Armee nach Wuhan eingeschleppt wurde, steht ebenfalls auf der Liste der Abgeordneten.

„Wir glauben, dass ihre Handlungen gegen die Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005, die Menschenrechte ihrer Bürger und die Grundprinzipien der Fairness und Verantwortung in internationalen Beziehungen verstießen“, heißt es in dem Brief an Pompeo. Der Brief bezieht sich damit auf den internationalen Vertrag, welcher die Länder verpflichtet, die Weltgesundheitsorganisation sofort über bedeutende Ausbrüche zu informieren.

Magnitsky Act ermöglicht Sanktionen

Das chinesische Staatsmedium „The Global Times“ brachte kürzlich einen Artikel, in dem Sanktionen gegen regimekritische US-Abgeordnete angedroht wurden. Der Artikel hat nicht alle diejenigen namentlich erwähnt, die mit Sanktionen belegt werden sollten, erwähnte und kritisierte aber explizit die von Banks, Crenshaw und Gooden eingeführte Gesetzgebung.

Das Gesetz würde den Amerikanern direkt erlauben, die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) wegen der Verursachung der Pandemie zu verklagen.

„Im Gegensatz zu den Drohungen der KPCh, mich und andere Kongressabgeordnete zu sanktionieren, haben wir ein Bein, auf dem wir stehen können“, sagte Crenshaw. „Das kommunistische Regime verheimlichte lebenswichtige Informationen und ließ zu, dass sich die Pandemie ausbreitete, die zahllose amerikanische Leben und Existenzen kostete. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie sich den Konsequenzen stellen“, so Crenshaw.

Banks sagte, dieser Schritt zeige, dass das chinesische Regime zu „verzweifelten Taktiken“ zurückkehre, um sich der Verantwortung zu entziehen.

Pompeo: Die Angriffe der KPCh zeigen ihre Schwäche

Pompeo sagte in einem Interview mit „Radio Breitbart“ am 16. Mai, dass die Angriffe der chinesischen Staatsmedien darauf hindeuteten, dass das Regime versuche, die Aufmerksamkeit von seiner Verantwortung für die globale Ausbreitung des Virus abzulenken.

„Ich denke, dies zeigt, dass die Kommunistische Partei Chinas das Risiko versteht, das sie auf ihre eigene Nation gesetzt hat“, sagte er.

„Diese Angriffe zeigen Schwäche, nicht die Entschlossenheit der Kommunistischen Partei Chinas. Sie und ich sind beide alt genug, um uns daran zu erinnern, wie kommunistische Regime, wie sich Autokratien verhalten. Sobald sie wissen, dass sie Dinge getan haben, die falsch sind, schlagen sie zu. Sie versuchen, anderen die Schuld zu geben. Ich denke, das ist es, was wir hier sehen“, so Pompeo im Interview.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von sza)

Originalfassung: US Lawmakers Urge Magnitsky Sanctions on Chinese Officials Over Pandemic Response