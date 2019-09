US-Außenminister Pompeo informiert Nato über Afghanistan-Pläne

US-Außenminister Mike Pompeo führt am Dienstag in Brüssel Gespräche mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Neben der Vorbereitung von Ministertreffen und des Nato-Gipfels im Dezember geht es bei dem Treffen am Morgen nach Bündnisangaben auch um den Friedensprozess in Afghanistan.

Die US-Regierung plant einen teilweisen Truppenabzug aus dem Land und verhandelt derzeit mit den radikalislamischen Taliban über ein Friedensabkommen.

Die Verhandlungen sind nach Angaben beider Seiten weit gediehen und könnten vor dem Abschluss stehen. Die US-Armee ist das Rückgrat der Nato-Militärpräsenz am Hindukusch.

Nach dem Ende ihres Kampfeinsatzes in Afghanistan ist die Nato seit Anfang 2015 noch mit der Unterstützungsmission „Resolute Support“ im Land. Sie umfasste zuletzt rund 17.000 Soldaten. Die USA stellten davon gut 8000. (afp)