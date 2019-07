Trump ernennt John Ratcliffe zum neuen Geheimdienstchef – Dan Coats geht

US-Präsident Donald Trump nimmt erneut einen Wechsel in einem sicherheitspolitischen Spitzenamt vor: Trump gab am Sonntag den Abgang des Nationalen Geheimdienstdirektors Dan Coats bekannt.

Dieser hatte in einer Reihe von sicherheitspolitischen Einschätzungen Differenzen zu Trump erkennen lassen. Coats soll den Posten am 15. August abgeben. Zu seinem Nachfolger will Trump den republikanischen Kongressabgeordneten John Ratcliffe machen.

Der Nationale Geheimdienstdirektor koordiniert und überwacht die Arbeit der US-Geheimdienste, etwa des Auslandsgeheimdienstes CIA. Coats hatte immer wieder andere Auffassungen vertreten als Trump.

Das betraf unter anderem Nordkorea, den Iran und Russland. Trump dankte Coats im Kurzbotschaftendienst Twitter aber „für seine großen Verdienste für unser Land“.

….be leaving office on August 15th. I would like to thank Dan for his great service to our Country. The Acting Director will be named shortly.

Über seinen designierten Nachfolger Ratcliffe schrieb Trump, dieser werde durch seine Führung die „Größe“ der USA stärken. Der frühere Staatsanwalt sitzt im US-Repräsentantenhaus in den Ausschüssen für Geheimdienste, Justiz und Heimatschutz.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Juli 2019