US-Gesundheitsbehörde warnt vor Zusammentreffen von Covid-19 und Grippe im Winter

Der Leiter der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat davor gewarnt, dass eine zweite Covid-19-Welle in diesem Winter mit der Hauptgrippezeit zusammenfallen könnte.

Direktor Robert Redfield erklärte am 21. April in einem Interview mit der „Washington Post“, dass sich die Vereinigten Staaten darauf vorbereiten müssten, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 im Winter tödlichere Auswirkungen haben könnte als die gegenwärtige Pandemie. Er sagte auch, dass die Bundesstaaten bei der Öffnung ihrer Wirtschaft vorsichtig bleiben, und weiterhin auf soziale Distanzierungsmaßnahmen bauen sollten.

„Es besteht die Möglichkeit, dass der Angriff des Virus auf unsere Nation im kommenden Winter sogar noch schwerwiegender sein wird als der, den wir gerade erlebt haben“, warnte Redfield. „Und wenn ich das anderen gesagt habe, dann legten sie den Kopf in den Nacken und verstanden nicht, was ich meinte“, fügte er hinzu.

Der CDC-Direktor erläuterte, dass der gleichzeitige Ausbruch von zwei unterschiedlichen Atemwegsinfektionen das Gesundheitssystem dramatisch belasten würde. Wenn die Amerikaner jedoch weiterhin auf soziale Distanzierung setzten, „könnte es dadurch möglich sein, dass ein Krankenhausbett für die eigene Mutter oder Großmutter zur Verfügung steht, wenn sie das Coronavirus bekommen“, erklärte er und fügte hinzu, dass die soziale Distanzierung einen „enormen Einfluss“ auf die Eindämmung des KPCh-Virus*, allgemein bekannt als das neuartige Coronavirus, gehabt habe.

Frühwarnsignale aus gefährdeten Bevölkerungsgruppen

Während eines Briefings der Coronavirus-Task Force des Weißen Hauses am Dienstag wurde deren Koordinatorin Dr. Deborah Birx zu Redfields Kommentaren befragt und dazu, wie die saisonale Grippe die Pläne zur Wiedereröffnung des Landes beeinflussen könnte. „Oberflächlich gesehen, können die Symptome in einem frühen Stadium bei Grippe und Covid-19 sehr ähnlich sein“, erklärte sie.

Daher arbeite die Task Force an einem Algorithmus, der auf Grippe und auf Covid-19 testet, um „diese Patienten zu trennen und sicherzustellen, dass sie die beste Behandlung erhalten“. Birx fügte hinzu, sie sei sich zwar nicht sicher, ob eine zweite Welle des Virus schlimmer werde, aber die gegenwärtige Welle sei „ziemlich schlimm“ gewesen.

„Wenn man sieht, was in New York passiert ist, war das sehr schlimm. Ich glaube, dass wir in Zukunft Frühwarnsignale von unserer Überwachung in den gefährdeten Bevölkerungsgruppen erhalten werden. Wir werden die Überwachung von jetzt an bis zum Herbst fortsetzen, um dieses Frühwarnsignal erhalten zu können“.

Einige US-Bundesstaaten öffnen ab dem 1. Mai

Anfang dieser Woche warnte auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davor, dass eine überstürzte Lockerung der Beschränkungen, die zur Eindämmung der Ausbreitung des KPCh-Virus eingeführt wurden, auch zu einem Wiederaufflammen der Krankheit führen könnte. Einige Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, insbesondere diejenigen, die von der Pandemie nicht so stark betroffen waren, haben sich kürzlich dazu entschlossen, den Lockdown aufzuheben und die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen.

Es ist keine Zeit für Laxheit. Stattdessen müssen wir uns für die absehbare Zukunft auf eine neue Lebensweise vorbereiten“, sagte Dr. Takeshi Kasai, der WHO-Regionaldirektor für den Westpazifik.

Kasai erklärte, dass die Regierungen wachsam bleiben müssten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die Aufhebung des Lockdowns und anderer sozialer Distanzierungsmaßnahmen müsste schrittweise erfolgen und das richtige Maß zwischen der Gesundheit der Menschen und dem Funktionieren der Wirtschaft treffen.

Eine Reihe von Gouverneuren von US-Bundesstaaten, darunter Georgia, South Carolina und Tennessee, beginnen Zeitpläne für die Lockerung der strengen Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus bekannt zu geben.

Angesichts des Anstiegs der Arbeitslosenzahlen und der Aussicht auf eine wirtschaftliche Depression heben viele ab dem 1. Mai die Anordnung zu Hause zu bleiben auf. Mehrere Bundesstaaten haben sich dem noch nicht angeschlossen und noch kein Ende der Restriktionen angekündigt.

* [Anmerkung der Red.: Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit Covid-19 verursacht, auch als KPCh-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichten, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie zu verursachen. Mehr dazu: Leitartikel: Dem Virus den richtigen Namen geben]

Das Original erschien in The Epoch Times (deutsche Bearbeitung von mk)

Originalartikel: CDC Director Warns Second Virus Wave Could Return in Winter, Coincide With Flu Season