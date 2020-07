USA drängen Europa zum Verzicht auf Verbindungen zu Chinas NucTech

Die USA versuchen ihre europäischen Verbündeten davon zu überzeugen, ihre Verbindungen zu dem chinesischen Sicherheitskontrollunternehmen NucTech abzubrechen. Warum?

Die USA drängen die EU zum Stopp ihrer Verbindungen zur chinesischen Sicherheitskontrollfirma NucTech.

Der Nationale Sicherheitsrat und andere US-Behörden wollen Europas Regierungen überzeugen, ihre Verbindungen zur chinesischen NucTech Co. abzubrechen.

Das gut vernetzte chinesische Unternehmen unter staatlicher Kontrolle stellt Screeningsysteme für den Fracht-, Gepäck- und Personenverkehr her, die in Häfen, Grenzübergängen und Flughäfen in ganz Europa immer wichtiger werden.

Die Systeme sind mit Datenbanken verbunden, auf denen Schiffsladelisten und Passagierinformationen, wie Pässe, Fingerabdrücke und andere Details gespeichert sind.

US-Beamte befürchten, dass diese Daten in die Hände der KPC gelangen könnten. (sm)