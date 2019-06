Vorerst keine US-Strafzölle gegen Mexiko: USA und Mexiko erzielen Einigung im Migrationsstreit

Die USA und Mexiko haben eine Einigung im Migrationsstreit erzielt – die angedrohten US-Strafzölle sind damit vorerst vom Tisch. US-Präsident Donald Trump verkündete die Einigung am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Mexiko sagte „beispiellose Maßnahmen“ im Kampf gegen die illegale Einwanderung in Richtung der USA zu.

„Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine Einigung mit Mexiko erzielt und unterzeichnet haben“, twitterte Trump. „Die Zölle, welche die USA am Montag in Kraft setzen wollten, werden hiermit auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.“ Mexiko habe im Gegenzug zugesagt, entschieden gegen die „Migrationsflut“ in Richtung der Grenze zu den USA vorzugehen, um diese „stark zu reduzieren oder zu beenden“.

….stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Juni 2019