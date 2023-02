Widerstand gegen Özdemirs Anti-Fleisch-Kurs: Hemmung der Inlandsproduktion und mehr Importe

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will die Fleischproduktion in Deutschland stärker regulieren – zum „Wohl der Tiere". Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Landwirtschaftspolitik in Deutschland

Landwirtschaftsminister Özdemir will zum „Wohl der Tiere“ den Fleischmarkt in Deutschland noch stärker regulieren. Landwirte und die FDP-Politikerin Carina Konrad fürchten zu viel Bürokratie – und dass am Ende alles noch schlimmer wird.